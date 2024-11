Únia miest vyzýva zástupcov štátu na kroky vo vzťahu k samosprávam

Bratislava 12. novembra (TASR) - Predstavitelia štátu by mali prihliadať na obavy miest o zostavenie svojich rozpočtov a spolupracovať pri návrhoch, ktoré mestá ponúkajú a komunikujú. Je potrebný zodpovedný prístup štátu k samosprávam, uviedla v utorok hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová.



"Žiadame vládu SR, aby poskytla mestám dodatočné finančné prostriedky na odmeny vo výške 800 eur. Tieto zdroje majú vyplatiť samosprávy na základe dohody medzi vládou SR a odborármi napriek tomu, že s tým nesúhlasili. Rovnako žiadame riešiť vplyv zavedenia príspevku na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 percent oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur pre zamestnancov vo verejnej správe. Táto povinnosť zaťaží dlhodobo napäté rozpočty samosprávy," uviedli predstavitelia ÚMS.



Tí ďalej žiadajú poslancov Národnej rady SR o schválenie zmeny zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, ktorá by umožnila čerpať rezervný fond na krytie bežných výdavkov miest aj v nasledujúcom roku. Vláda SR by mala taktiež urýchlene riešiť financovanie služieb pre cudzincov s dlhodobým pobytom na Slovensku, keďže samosprávy by nemali mať bez pomoci štátu kapacitu naďalej poskytovať služby cudzincom žijúcim na území miest.



Ministerstvo financií SR by malo podľa predstaviteľov miest začať diskusiu v súvislosti s vplyvom zákona o dlhovej brzde, ktorá by mala mať koncom budúceho roka vplyv aj na samosprávy a mohla by paralyzovať mestá. Dlhová brzda môže pritom pre samosprávy znamenať znižovanie kvality a rozsahu služieb pre obyvateľov, ako aj obmedzenie a rušenie investičných projektov v mestách, doplnili.



Bez údajov ministerstva školstva o výške základných normatívov na financovanie materských škôl je podľa miest v súčasnosti náročné zostavovať rozpočty, preto žiadajú o ich zverejnenie. Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) by mali taktiež urýchlene vyhlásiť výzvu na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. "Tento apel sa týka projektových zámerov schválených radou partnerstva Bratislavského samosprávneho kraja v rámci integrovaných územných investícií. Aktuálne ide o 33 projektov v celkovej hodnote 35 miliónov eur," špecifikovali predstavitelia miest.