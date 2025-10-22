< sekcia Ekonomika
ÚMS žiada o podporu legislatívnej pripomienky k novele o hazarde
Súčasná novela bola podľa únie pripravená bez riadneho legislatívneho procesu, čím poškodzuje práva samospráv, keďže umožňuje obchádzať ich platné rozhodnutia o zákaze hazardu.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) o podporu legislatívnej pripomienky k novele o hazarde, ktorá by umožnila mestám nestratiť úplnú kompetenciu konať v záujme obyvateľov vo svojom území. Táto úprava by mala zabezpečiť, aby v mestách, kde bol hazard zakázaný, nebolo možné prevziať licenciu na jeho prevádzkovanie prostredníctvom iného subjektu. V stredu o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Súčasná novela z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR bola podľa únie pripravená bez riadneho legislatívneho procesu, čím poškodzuje práva samospráv, keďže umožňuje obchádzať ich platné rozhodnutia o zákaze hazardu. „Tento návrh ide priamo proti záujmom obyvateľov miest. Mestá a ich obyvatelia majú právo rozhodnúť, že hazardné hry na svojom území nechcú. Ak štát umožní obchádzať tieto rozhodnutia, popiera tým samotný princíp samosprávy,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.
Zároveň upozornil, že zhoršujúca sa sociálna situácia obyvateľov vedie k väčšiemu záujmu o hazardné hry, čo v praxi prináša negatívne dôsledky ako zadlžovanie, stratu bývania, rozvrat rodín či ohrozenie výchovy detí. Z týchto dôvodov preto viaceré mestá pristúpili už dávnejšie k prijatiu všeobecne záväzných nariadení o zákaze hazardu na svojom území.
MCRŠ zhodnotilo, že obce a mestá neprichádzajú o žiadne kompetencie. „Výnimka platí len pre Tipos, a to nie na nové licencie, len na predĺženie existujúcich licencií, aj to len na obmedzený čas. Aj to iba pre kamenné kasína, ktoré budú výhradne v hoteloch. Tieto kasína časom zaniknú podľa toho, ako sa rozhodnú obce,“ dodal rezort.
