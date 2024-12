ÚMS:Iniciatíva verejného obstarávania pomáha šetriť náklady na energie

Bratislava 20. decembra (TASR) - Viaceré mestá na našom území sa zapojili do iniciatívy Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá im pomôže znížiť náklady pri nákupe plynu a elektriny. Iniciatíva spoločného verejného obstarávania (VO) elektrickej energie a plynu tak vďaka úsporám z rozsahu šetrí mestám ich financie, uviedla v piatok ÚMS.



"Iniciatívu spoločného verejného obstarávania ÚMS pripravovala od marca tohto roka a obstarávanie ukončila v septembri. Do VO pre zemný plyn na roky 2025 až 2028 sa zapojilo 11 členských miest, do VO pre elektrickú energiu na roky 2025 až 2028 sa zapojilo 13 členských miest. Dosiahnutá trhová prirážka pre plyn je 2,7 eura za megawatthodinu (MWh) a pre elektrinu 5,4 eura/MWh. V oboch prípadoch ide o desiatky až stovky percent nižšiu prirážku, než bola obstaraná pri individuálnom postupe," zdôraznila únia.



Členské mestá ÚMS sa začínajú orientovať aj na ďalšie možnosti, ako efektívne manažovať spotrebu energií a znížiť tak aj svoje výdavky, doplnila únia. Ďalším krokom by mohlo byť zavádzanie takzvaného energetického manažmentu, ktorý umožňuje systematicky a efektívne kontrolovať spotrebu elektrickej energie a zemného plynu. Mestá by tak mali byť schopné smerovať investície do energetickej efektívnosti predovšetkým tých objektov, ktoré majú najvyššiu spotrebu energií.



Zástupcovia miest na záver pripomenuli, že na zvyšovanie cien energií sa dokážu pripraviť len veľmi obmedzene a pocítia ho rovnako, ako všetci obyvatelia Slovenska. "Akákoľvek príprava je pre mestá investične mimoriadne náročná. Navyše, administratívne procesy na strane štátu mnohé investičné plány samospráv zdržali," doplnila ÚMS.