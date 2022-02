ÚMS odmieta, aby šli zdroje plánu obnovy prioritne na štátne nemocnice

Bratislava 25. februára (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s tým, aby boli zdroje z plánu obnovy, určené na rekonštrukciu nemocníc, prioritne využité pre štátne zdravotnícke zariadenia. Únia považuje tento spôsob za diskriminačný a nespravodlivý. Vo svojom stanovisku sa odvoláva na aktuálne informácie, ktoré má.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uisťuje, že pri väčšine investícií sa o financovanie projektov budú môcť uchádzať všetci poskytovatelia bez ohľadu na typ zriaďovateľa. "A to formou výzvy, ktorú zverejní rezort zdravotníctva. Zapojiť sa tak môžu všetci," zdôraznila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.



Viceprezident ÚMS a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko upozornil, že občania v jednotlivých mestách majú nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na to, v koho vlastníctve nemocnica je. Zdôraznil taktiež, že počas pandémie zachraňovali nemocnice životy pacientov bez ohľadu na svoj vlastnícky status.



"Prioritizáciu štátnych nemocníc preto považujeme za zlú a nespravodlivú. Je nutné toto nastavenie v čerpaní prostriedkov zmeniť," vyhlásil. Poznamenal, že ani pri príprave na utečeneckú krízu štát nevyberá nemocnice podľa vlastníka, ale podľa iných kritérií. "Tak prečo je pri peniazoch z plánu obnovy vlastníctvo rozhodujúce," pýta sa.



Zástupcovia strešnej organizácie mestských samospráv sú presvedčení, že ak by prišlo k obmedzeniu použitia zdrojov v prípade neštátnych nemocníc, v praxi by to znamenalo vylúčenie veľkej časti územia z profitovania na prostriedkoch plánu obnovy, a tým aj jednoznačnú diskrimináciu rozvoja miest na Slovensku.



V pláne obnovy je na oblasť zdravotníctva vyčlenených vyše 1,5 miliardy eur. V komponente Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, ktorá obsahuje celkovo šesť reforiem a jej súčasťou je aj rekonštrukcia, výstavba a vybavenie nemocníc, je alokovaných 1.163.000.000 eur.