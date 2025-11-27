< sekcia Ekonomika
UN-Habitat otvorí v Košiciach kanceláriu na obnovu ukrajinských miest
Nové centrum bude podľa ministerstva slúžiť ako regionálny uzol pre koordináciu spolupráce medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Slovenskom.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Program OSN pre ľudské sídla (UN-Habitat) spájajú sily na obnovu ukrajinských miest. Obe strany potvrdili zriadenie novej styčnej kancelárie - UN-Habitat Collaboration Hub Košice, ktorá začne fungovať začiatkom roka 2026. Informovalo o tom MIRRI s tým, že kancelária v Košiciach vzniká na základe memoranda o porozumení, ktoré vo štvrtok v Nairobi podpísali minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) a výkonná riaditeľka UN-Habitat Anacláudia Rossbach.
„Verím, že spolupráca medzi krajinami dokáže výrazne urýchliť obnovu Ukrajiny. Slovensko chce k tomuto úsiliu prispieť konkrétnou expertízou a aktívnym zapojením. Košice majú ideálne podmienky stať sa centrom regionálnej spolupráce a odbornej podpory, ktoré bude prepájať projekty, nápady a odborníkov z Ukrajiny, zo Slovenska aj z ďalších krajín Európy,“ uviedol Migaľ.
Nové centrum bude podľa ministerstva slúžiť ako regionálny uzol pre koordináciu spolupráce medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Slovenskom. Zameria sa na odbornú podporu pri územnom plánovaní, regionálnom rozvoji, obnove poškodenej infraštruktúry, energetike a bývaní. Zároveň poskytne bezpečný priestor na organizovanie medzinárodných rokovaní mimo územia Ukrajiny - najmä v prípadoch, keď nie je možné vycestovať priamo do Kyjeva.
Kľúčové aktivity nového centra budú zahŕňať technickú pomoc pre ukrajinské mestá pri plánovaní obnovy, podporu reforiem a prípravy na integráciu Ukrajiny do EÚ, sieťovanie samospráv a organizáciu medzinárodného Fóra obnovy miest, prepájanie verejného a súkromného sektora pri strategických investíciách a spoluprácu slovenských a ukrajinských univerzít pri vzdelávaní a výmene expertov.
Zriadenie UN-Habitat Collaboration Hub Košice podľa ministerstva posilní úlohu Slovenska v medzinárodných iniciatívach zameraných na obnovu Ukrajiny. Hub zároveň prispeje k rozvoju odborného zázemia na východnom Slovensku a vytvorí nové príležitosti pre slovenské mestá, univerzity a odborníkov zapojiť sa do dlhodobých projektov obnovy.
„Otvorenie centra má aj veľký ľudský rozmer. Rusko spôsobilo na Ukrajine obrovské materiálne škody a za každou zničenou bytovkou či závodom treba vidieť príbeh tých, ktorí tam žili a pracovali. Verím, že vojna u našich susedov sa skončí už čoskoro a aj Slovensko sa bude podieľať na obnove krajiny,“ dodal Migaľ.
