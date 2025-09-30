< sekcia Ekonomika
Nemocnica v Košiciach vyhlásila súťaž na rozšírenie kapacity
Zákazka má byť financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných finančných zdrojov obstarávateľa.
Autor TASR
Košice 30. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala (UN-NsM) vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na druhú časť rekonštrukcie svojho pracoviska v Košiciach. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 3,82 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je rekonštrukcia lôžkovej časti v súčasnosti nevyužívaného objektu oddelenia dlhodobo chorých a vytvorenie 27 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti a zároveň vytvorenie desiatich nových lôžok následnej starostlivosti v priestoroch oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré momentálne nedisponuje lôžkovým fondom a poskytuje liečbu vo forme jednodňovej liečby,“ uvádza sa v oznámení.
Podľa nemocnice realizácia zákazky výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a urýchli rekonvalescenciu hospitalizovaných pacientov. „Cieľom rekonštrukcie areálu UN-NsM v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov a zvýšenie komfortu prevádzkových častí, ako aj pracovísk zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu,“ dodáva.
Zákazka má byť financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných finančných zdrojov obstarávateľa.
„Predmetom zákazky je rekonštrukcia lôžkovej časti v súčasnosti nevyužívaného objektu oddelenia dlhodobo chorých a vytvorenie 27 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti a zároveň vytvorenie desiatich nových lôžok následnej starostlivosti v priestoroch oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré momentálne nedisponuje lôžkovým fondom a poskytuje liečbu vo forme jednodňovej liečby,“ uvádza sa v oznámení.
Podľa nemocnice realizácia zákazky výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a urýchli rekonvalescenciu hospitalizovaných pacientov. „Cieľom rekonštrukcie areálu UN-NsM v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov a zvýšenie komfortu prevádzkových častí, ako aj pracovísk zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu,“ dodáva.
Zákazka má byť financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných finančných zdrojov obstarávateľa.