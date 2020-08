Autodopravcovia chcú v referende otázky o mýtnom systéme

Bratislava 6. augusta (TASR) – Ak sa bude konať referendum, Únia autodopravcov Slovenska je za to, aby jeho súčasťou boli aj otázky o mýtnom systéme. Nedôveruje totiž Ministerstvu dopravy a výstavby SR, že k novej zmluve pristupuje zodpovedne. Rezort dopravy sa vyjadril, že nebude reagovať na aktivity únie.



„V prípade, že sa v roku 2022 spolu s komunálnymi a regionálnymi voľbami bude konať aj referendum, únia dopravcov podporuje návrh, aby súčasťou takéhoto referenda boli aj otázky týkajúce sa cestného mýta," skonštatoval Stanislav Skala z UNAS.



Otázky by mali zahŕňať, kto má mýto vyberať, za akých podmienok a ako majú byť takto získané prostriedky použité. Rovnako má byť súčasťou aj otázka, či občania súhlasia s tým, aby sa mýto spôsobom, ako sa vyberá u nákladných áut, vyberalo aj u osobných.



„Z aktuálnych informácií nemáme dôveru v to, že ministerstvo dopravy pristupuje k novej zmluve týkajúcej sa výberu mýta zodpovedne, a preto je dôležité, aby mali občania možnosť sa k tomu vyjadriť formou referenda," myslí si Skala.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) začiatkom týždňa skonštatoval, že nový mýtny systém by si mal štát prevádzkovať sám. Prvý z niekoľkých tendrov, ktorý bude na hlavnú časť mýtneho systému, plánuje vyhlásiť na jeseň tohto roka. Nový mýtny systém by mal stáť celkovo do 350 miliónov eur na celé obdobie desiatich rokov. Pripustil, že nový systém pravdepodobne nestihnú vysúťažiť tak, aby nadväzoval na ukončenie pôvodného mýtneho systému.