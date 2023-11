UNAS chce zablokovať na hodinu Vyšné Nemecké pre kamióny z Ukrajiny

Vyšné Nemecké 16. novembra (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) plánuje vo štvrtok od 13.00 do 14.00 h zablokovať hraničný priechod Vyšné Nemecké zo slovenskej strany pre dopravcov z Ukrajiny. Hodinovú "symbolickú blokádu východnej hranice" na podporu poľských dopravcov pre TASR to potvrdil predseda UNAS Stanislav Skala.



Na hodinovom proteste sa zúčastnia predstavitelia UNAS, slovenskí dopravcovia a zástupcovia poľských dopravcov, ktorí v Poľsku zablokovali hranicu s Ukrajinou.



"Na hodinu to na výstrahu uzavrieme. Naším cieľom je podpora poľských kolegov, ako aj všetkých dopravcov v rámci EÚ. Budeme žiadať Európsku komisiu, aby okamžite zaviedla pre ukrajinské vozidlá povolenky na prepravy, pretože európske spoločnosti padajú na ústa a nevedia im konkurovať," uviedol Skala.



UNAS nesúhlasí s nariadením Európskej komisie (EK), ktorá po invázii ruských vojsk na Ukrajinu zrušila vydávanie povolení pre ukrajinských dopravcov na vstup do EÚ.