UNAS hrozí blokádou, ak nebudú povolenia pre ukrajinských dopravcov

Bratislava 13. novembra (TASR) - Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS) hrozí blokádou hraničného priechodu zo slovenskej strany pre ukrajinských dopravcov, ak Európska komisia (EK) nevráti vydávanie komerčných povolení na prepravu v rámci Európskej únie (EÚ). Uviedol to predseda UNAS Stanislav Skala s tým, že žiadajú Ministerstvo dopravy SR, aby sa začalo angažovať v EK a požiadalo o vrátenie týchto povolení pre ukrajinských dopravcov.



"Ak Európska komisia pre dopravu nedá tento súhlas pre ukrajinských dopravcov, tak UNAS je ochotná okamžite podporiť na hraniciach poľských dopravcov a zablokuje zo slovenskej strany hraničný prechod pre ukrajinských dopravcov," uviedol Skala.



Autodopravcovia by tak boli ochotní pridať sa k poľským vodičom kamiónov, ktorí od pondelka (6. 11.) blokovali poľsko-ukrajinské hranice. UNAS pripomenula, že nesúhlasí s nariadením EK, ktorá po invázii ruských vojsk na Ukrajinu zrušila vydávanie povolení pre ukrajinských dopravcov na vstup do EÚ.



Únia tiež upozornila na to, že síce EÚ zrušila povolenia pre ukrajinských dopravcov, avšak nedoriešila situáciu na ukrajinskej strane. "Dopravcovia sa musia dopredu hlásiť na prejazd cez hraničný prechod na ukrajinskú stranu," doplnil výhrady Skala.



Pre nárast nákladnej dopravy bol v nedeľu v noci (12. 11.) obmedzený presun kamiónovej dopravy na východnej hranici Slovenska. Kolóny sa vytvárali nielen pred hraničným priechodom Vyšné Nemecké, ale aj v prihraničných oblastiach.



Na problémy spojené s uvoľnením pravidiel a podmienok pre ukrajinských dopravcov po vypuknutí vojny na Ukrajine upozornilo minulý týždeň aj Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia. Tiež vyzývali, aby boli zavedené naspäť pravidlá podľa medzinárodných zmlúv a vykonávali sa kontroly udelených povolení pre komerčné prepravy, s výnimkou humanitárnych a charitatívnych prepráv.



Poľskí vodiči kamiónov od pondelka (6. 11.) blokujú na protest proti liberalizácii pravidiel EÚ pre ukrajinských vodičov poľsko-ukrajinské hraničné priechody. Požadujú zavedenie komerčných povolení pre ukrajinské firmy s výnimkou tých, ktoré prevážajú humanitárnu pomoc a vojenskú výzbroj. Žiadajú tiež pozastavenie povolení na prevádzku pre firmy, ktoré vznikli po vypuknutí vojny na Ukrajine.