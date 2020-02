UNAS hrozí štrajkom, ak parlament schváli zrušenie diaľničných známok

Bratislava 19. februára (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) hrozí štrajkom, ak Národná rada (NR) SR schváli zrušenie diaľničných známok. Zároveň naďalej trvá na svojich požiadavkách a na zverejnení všetkých dodatkov zmluvy s firmou SkyToll. Uviedol to v stredu Stanislav Skala z únie.



"V prípade zrušenia diaľničných známok parlamentom UNAS ihneď vyzve svojich členov k blokovaniu ciest a diaľnic na miestach, v ktorých sa aktuálne nachádzajú," zdôraznil Skala.



Ako dodal, na základe prísľubu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) únia naďalej požaduje zmenu zákona o dani z motorových vozidiel a úpravu zliav na mýta tak, ako boli podané 23. januára na spoločnom rokovaní.



Súčasne poznamenal, že trvajú aj na kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), preveriť má nakladanie s finančnými prostriedkami vybranými z mýta. UNAS tiež určila svojich zástupcov, ktorí sa budú aktívne podieľať na výbere nového správcu mýtneho systému.



Do splnenia požiadaviek zostáva únia v štrajkovej pohotovosti. Skala zároveň dodal, že UNAS pripraví odborný seminár k aktuálnemu stavu k doprave na Slovensku. Pozvať na diskusiu chcú domácich aj zahraničných odborníkov v oblasti dopravy, predstaviteľov štátnej správy, vyšších územných celkov, samospráv, ale aj médií.



Zrušením diaľničných známok by sa mal zaoberať parlament na schôdzi, ktorá sa začala v utorok (18. 2.). Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) v stredu opätovne prerušil rokovanie parlamentu do štvrtka (20. 2.) 9.00 h. Dôvodom je skutočnosť, že nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého blokujú miesto okolo rečníckeho pultu a nechcú opustiť sálu ani po opakovanej výzve predsedu NR SR.