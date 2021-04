UNAS hrozí štrajkovou pohotovosťou, rezort dopravy postoju nerozumie

Bratislava 20. apríla (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a asociácia Žltý anjel je znepokojená nečinnosťou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR pri pomoci pre cestnú nákladnú dopravu a odťahové služby. Hrozí aj štrajkovou pohotovosťou dopravcov. Rezort dopravy v reakcii pre TASR uviedol, že tomuto postoju nerozumie a považuje to za vykopávanie otvorených dverí.



UNAS a asociácia poukazujú na to, že veľa dopravcov skrachovalo a spoločnosti museli prepustiť kvalitných ľudí. "Preto vyzývame ministerstvo dopravy, aby začalo riešiť problémy dopravcov, začali s nami komunikovať a spoločne si sadli za rokovací stôl," dodali. Skonštatovali, že sa stráca ochota pomôcť dopravcom pri znižovaní nákladov. UNAS a asociácia Žltý anjel vyzvali dopravcov k zvýšeniu cien na doprave od 15 % až do 20 %.



Podotkli, že napriek tomu, že bol v parlamente prijatý návrh zákona o pomoci pre cestnú dopravu, doteraz sa pre nich nič neurobilo. Veria, že MDV nebude "čakať do poslednej chvíle" a bude sa snažiť znižovať náklady v doprave. "Pokiaľ nepríde k riešeniu problémov, ktoré neustále narastajú, tak UNAS bude rozmýšľať aj o štrajkovej pohotovosti dopravcov," upozornili.



Hovorca MDV Ivan Rudolf poznamenal, že práve rezort dopravy politicky presadil návrh pomoci autodopravcom a predložil do parlamentu legislatívu, ktorá to umožňuje. "Tá bola schválená a aj v týchto dňoch prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií (MF) SR o spôsobe a výške pomoci sektoru autodopravy," ozrejmil.



Zároveň dodal, že okrem pripravovanej schémy má sektor autodopravy možnosť čerpať príspevky z ostatných schém, ako je napríklad schéma pomoci na udržanie zamestnanosti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Rudolf tvrdí, že veľa požiadaviek UNAS je smerovaných k zmene daňového zaťaženia pre autodopravcov, čo však má v kompetencii MF. "Minister dopravy podporí akýkoľvek racionálny návrh na vylepšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov, ktorý bude dohodnutý s rezortmi, kam kompetenčne patrí (napríklad financie, hospodárstvo)," doplnil hovorca MDV.