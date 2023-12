UNAS: Ministerstvo dopravy neuspelo v obhajobe záujmov dopravcov

Bratislava 8. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy SR neuspelo v obhajobe záujmov dopravcov a chystané kroky nijako nezabránia blížiacemu sa kolapsu cestnej nákladnej dopravy na Slovensku. Uviedlo to v piatok predsedníctvo Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) v reakcii na výsledky zasadnutia ministrov dopravy Európskej únie (EÚ), ktoré sa konalo v pondelok (4. 12.) v Bruseli. Informoval o tom podpredseda UNAS Rastislav Čurma s tým, že zostávajú naďalej v štrajkovej pohotovosti.



"Pri hľadaní riešení sme nachádzali zhodu len v dlhodobom horizonte, ktorý však nebude mať potrebný dosah na sanáciu momentálneho stavu. Je to aj výsledok nečinnosti ministerstva dopravy za poslednú dekádu v niektorých oblastiach cestnej dopravy," uviedol Čurma.



Zástupcovia UNAS sa stretli s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) vo štvrtok (7. 12.). S výsledkami zasadnutia Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku ani s pripravovanými krokmi rezortu dopravy však spokojní nie sú.



"Slovenský dopravný trh sa týmto stáva absolútnym vazalom silných štátov EÚ, ktoré prijímajú rozhodnutia typu 'o nás bez nás' bez toho, aby mali aspoň čiastočný odhad reality. Vydieranie zastavením eurofondov v prípade nezabezpečenia prejazdnosti hranice je silným argumentom, ale zo strany ministerstva dopravy absentovala akékoľvek odpoveď, aké a koľko prostriedkov z fondov EÚ pôjde na záchranu slovenskej cestnej dopravy," uviedol Čurma.



Zasadnutie ministrov dopravy EÚ podľa Ráža neponúklo momentálne žiadnu odpoveď slovenským či poľským kamionistom blokujúcim svojich lacnejších ukrajinských kolegov na hraničných prechodoch. Minister po zasadnutí skonštatoval, že viaceré členské krajiny EÚ podporujú iniciatívu Poľska, Slovenska a Maďarska sprísniť podmienky pre ukrajinských vodičov kamiónov, ďalšie krajiny a tiež Európska komisia však upozorňujú na solidaritu a pripomínajú, že po vstupe do EÚ v tejto pozícii boli aj naše krajiny.



UNAS zostáva podľa Čurmu naďalej v štrajkovej pohotovosti. "Na zasadnutí predsedníctva sme sa rozhodli, že musíme počas nasledujúcich troch mesiacov skonsolidovať svoje sily, začať rokovať o spoločnom postupe so združeniami na Slovensku, tak aj spolu so združeniami v krajinách V4, Balkánu a Baltu," dodal.