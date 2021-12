UNAS: Situácia v nákladnej doprave je vážna, rezort musí začať konať

Bratislava 2. decembra (TASR) – Situácia v sektore nákladnej dopravy je vážna a hrozí skrachovanie časti autodopravcov. Vo štvrtok na to upozornila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS), podľa ktorej ministerstvo dopravy ani ministerstvo financií nemá záujem riešiť problémy dopravných firiem. Rezort dopravy musí podľa UNAS začať konať. Keď sa situácia nezmení, chcú dopravcovia z UNAS začiatkom budúceho roka zorganizovať protesty.



Predseda UNAS Stanislav Skala pripomenul, že dopravcovia niektoré požiadavky presadzovali už pred parlamentnými voľbami v roku 2020. V súčasnosti dopravcov najviac trápi vysoká cena nafty, nejasnosti okolo súťaže na nový mýtny systém, pokles ekonomiky pre pandemické opatrenia, ale napríklad aj nedostatok vodičov.







"Pokiaľ nedosiahneme zníženie nákladov, bude veľký problém," povedal Skala. Jednu z možností, ako pokles nákladov zabezpečiť, vidí Skala vo vratkách spotrebnej dane z nafty. Šéf UNAS poukázal na podobné opatrenie v Taliansku, Slovinsku alebo v Belgicku.



Situáciu ešte viac komplikuje nedostatok vodičov, ktorí odchádzajú za vyššími platmi do zahraničia, v poslednom čase najmä do Anglicka. "Nikto už nechce robiť za tie drobné," tvrdí Skala. Ďalším problémom sú podľa UNAS napríklad vysoké pokuty spojené s diaľničným mýtom. Nejde však o vedomé používanie diaľnic a iných ciest bez zaplatenia, ale napríklad o neskoré odovzdanie palubných jednotiek alebo o prekročenie kreditu o niekoľko eur. "Toto nám za dva roky tejto vlády nikto nedokázal odstrániť," dodal šéf únie.



Pokiaľ sa situácia v najbližšom čase nezlepší a rezorty nezavedú opatrenia na podporu dopravcov, plánuje UNAS začiatkom budúceho roka protestné akcie. Ich termín zatiaľ nie je jasný a záleží na pandemickej situácii. Podľa Skalu by však mohlo ísť o január alebo február. Únia však vopred odmietla politické pozadie ohlásených protestov a dištancovala sa od prípadnej účasti zástupcov opozičných politických strán. UNAS sa v protestoch chystajú podporiť aj ďalšie profesijné organizácie, ako napríklad združenie koncesovaných taxislužieb a Iniciatíva poľnohospodárov.