UNAS: Ušetrené mýto treba vrátiť dopravcom v znížení cestnej dane

Bratislava 28. decembra (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) žiada, aby sa ušetrené poplatky za mýto vo výške 40 miliónov eur vrátili späť dopravcom v podobe zníženia cestnej dane. Uviedol to Stanislav Skala z UNAS.



"UNAS touto cestou žiada vládu SR, Ministerstvo financií (MF) SR a Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), aby ušetrené poplatky za mýto vo výške 40 miliónov eur boli vrátené späť dopravcom v podobe zníženia cestnej dane," spresnil Skala.



"Aj napriek našim protestom a prehláseniam podpísala NDS za podpory ministra dopravy Andreja Doležala (nom. Sme rodina) dodatok so spoločnosťou SkyToll na rok 2023. Na poslednom predstavení mýta na pôde ministerstva dopravy boli uvedené len čísla, že (nákladovosť mýta) sa zo 103 miliónov eur znižuje na 63 miliónov eur, pričom podľa NDS štát ušetril asi 40 miliónov eur," poznamenal.



Zdôraznil, že za 12 rokov prevádzky mýta sa mýtne poplatky nevracajú do cestnej infraštruktúry. "S financiami z mýta je dlhodobo neefektívne nakladané. Táto vláda nemá záujem o pomoc dopravcom a nemá záujem ani znižovať náklady pre našich regionálnych dopravcov," podčiarkol.



"Stále sa pýtame, prečo máme odkupovať za vysokú cenu mýtne brány, ktoré mali prejsť pod štát za jedno euro alebo zadarmo," dodal Skala.



V roku 2023 sa pre dopravcov pri mýte nič nemení. Mýto sa bude vyberať rovnakým spôsobom a za nezmenených finančných podmienok. Oznámil to 9. decembra podpredseda predstavenstva NDS Jaroslav Ivanco s tým, že so spoločnosťou SkyToll podpísala NDS záväznú dohodu "s výrazne lepšími podmienkami pre SR z pohľadu výberu mýta a kontrahovania služieb".



"Predpokladaná nákladovosť mýtneho systému pri výbere asi 240 až 250 miliónov eur ročne bude za rok 2022 asi 103 miliónov eur. Výsledok dohody je, že v roku 2023 nás bude stáť mýtny systém 63 miliónov eur. Úspora teda bude 40 miliónov eur bez aplikácie valorizácie," priblížil Ivanco.



Dohoda podľa Ivanca predpokladá, že keď štát odkúpi časť podniku Enforcement, vrátia sa obe strany k rokovaciemu stolu. "Súčasťou rokovania o odkúpení časti podniku bude aj revízia tohto čísla, teda sumy 63 miliónov eur. Nákladovosť by sme mali mať niekde okolo 25 % až 26 %. To percento závisí od toho, aký bude výber mýta," dodal Ivanco.