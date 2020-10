Únia autodopravcov víta vládou schválené zmeny v cestnej dani

Bratislava 8. októbra (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) víta návrh zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý schválila vláda. Verí, že novelu zákona podporia aj poslanci v Národnej rade (NR) SR a že zmeny, okrem iného, pomôžu zabrániť prepúšťaniu. Informoval o tom Stanislav Skala z UNAS.



Skala poznamenal, že ide síce o prvý, ale výrazný krok k vyrovnaniu daňového zaťaženia slovenských dopravcov v porovnaní s ich kolegami v krajinách V4. "UNAS verí, že aj tento krok vlády výrazne prispeje k stabilizácii podnikateľského prostredia v tomto segmente ekonomiky a zabráni tak hroziacemu prepúšťaniu zamestnancov," dodal. UNAS zároveň víta, že zníženie daní reaguje na nový program Európskej únie (EÚ) v ekologickej oblasti, keď zníženie dane z motorových vozidiel je naviazané na splnenie emisných noriem vozidlami.



Návrh zákona o dani z motorových vozidiel v stredu (7. 10.) schválila vláda spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Parlament by tak o ňom mal následne rokovať v tzv. zrýchlenom režime. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa podľa návrhu malo znížiť a posilniť sa tým má ich konkurencieschopnosť.



Novela zákona by mala zároveň odstrániť komplikované "párovanie" vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.