UNAS vstupuje do protestov, žiada zníženie poplatkov pre autodopravcov

Bratislava 18. mája (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) vstupuje do protestov. Žiada zníženie daňovo-poplatkového zaťaženia autodopravcov. Kritizuje, že rokovania s rôznymi ministerstvami v tejto veci neboli úspešné. Zároveň vyzýva združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia na podporu protestov, keďže si myslí, že jej požiadavky by mali korešpondovať aj s jeho. TASR o tom informoval predseda UNAS Stanislav Skala s tým, že miesto a čas protestu ešte zverejnia.



„Štát nielenže neznížil daňové a poplatkové zaťaženie dopravcov, okrem kozmetickej úpravy dane z motorových vozidiel, ale, naopak, zavádza nové dane a poplatky, ktoré svojou výškou a dosahom znižujú konkurencieschopnosť domácich dopravcov oproti dopravcom z Ukrajiny a okolitých štátov, ktorí podobné dane neplatia, respektíve ich platia v podstatne nižšej výške,“ skonštatoval Skala.



Mrzí ho, že opakované rokovania a pracovné stretnutia za uplynulých päť rokov neviedli k žiadnym výsledkom. „Z postoja štátnych úradníkov vyplýva, že sa nemienia vážne a zodpovedne zaoberať našimi požiadavkami. Keďže je potrebné, aby riešenie našli politici, najmä vládni, je potrebné naliehavosť problémov vyjadriť verejným protestom,“ podotkol.



Protest sa bude týkať transakčnej dane, spôsobu rozdelenia jednotlivých vozidiel do sadzieb mýta a výšky mýta. Rovnako sa na ňom bude protestovať aj proti nakladaniu s verejnými prostriedkami zo strany štátu, ktoré je podľa UNAS nehospodárne. „Za následok má potrebu drastických opatrení pri konsolidácii štátneho rozpočtu s drvivým dosahom aj na dopravcov a následne aj na bežných občanov,“ poznamenal Skala.



Vyzval aj orgány Česmad Slovakia, aby plánované protestné zhromaždenie podporili, a pozval členov združenia na účasť. „Miesto a čas protestu zverejníme včas tak, aby sa mohli dopravcovia a ich sympatizanti pripojiť k protestu osobne alebo písomným posolstvom,“ dodal.