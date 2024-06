Autodopravcovia chcú riešenie daňovo-poplatkového zaťaženia

Bratislava 21. júna (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) vyzvala Ministerstvo dopravy (MD) SR, aby začalo hľadať možnosti na zníženie daňovo-poplatkového zaťaženia autodopravcov. Za nespravodlivé pritom považujú najmä paralelné platenie mýta a dane z motorových vozidiel. V prípade, že autodopravcovia nebudú vypočutí, zvažujú aj protestné zhromaždenia. V piatok o tom informoval predseda UNAS Stanislav Skala.



"Už dnes nám vláda avizuje ďalšie zvyšovanie daní a poplatkov. Okrem zníženia konkurencieschopnosti slovenských dopravcov, ktorí musia tieto záťaže platiť, zasiahnu tieto opatrenia aj peňaženky občanov v podobe zvýšených cien za prepravu tovaru a znížených miezd u tých zamestnávateľ, ktorí služby autodopravcov využívajú. Ako najracionálnejšie riešenie sme navrhovali zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel na úroveň sadzieb v Poľsku, respektíve zachovanie súčasných sadzieb s kompenzáciou už zaplateného mýta," uviedol Skala vo výzve rezortu dopravy.



Autodopravcovia upozornili, že podnikatelia, ktorí v rámci svojich aktivít používajú cesty spoplatnené mýtom, zároveň menej používajú regionálne komunikácie. Úľava na tejto dani vo výške časti zaplateného mýta by preto bola podľa UNAS spravodlivým riešením. "Napokon, všetky štáty, ktoré zaviedli mýtne poplatky zároveň majú podstatne nižšie (niekedy aj polovičné) sadzby dane z motorových vozidiel. Len SR, ako jediný členský štát EÚ, má enormné sadzby dane z motorových vozidiel paralelne s uplatňovaním mýta," priblížil Skala.



Dopravcovia už v minulosti žiadali o úľavy na dani a poplatkoch, ktoré sú podľa nich oproti okolitým štátom vysoké. Riešenia sa však podľa nich nenašli. "Pretože na naše mnohopočetné návrhy na zníženie daňového a poplatkového zaťaženia je reakcia pracovníkov MD SR vždy podobná - t. j. ako sa to nedá. UNAS vyzýva MD SR, ktoré je hlavným zodpovedným ústredným orgánom za oblasť dopravy, aby vyvinulo účinnú iniciatívu s návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia dopravcov v SR," dodal UNAS.



Vo výzve UNAS upozornil, že "ak dopravcovia vyhodnotia situáciu ako kritickú a súčasne nebudú zo strany ministerstva vykonané žiadne praktické riešenia tejto negatívnej situácie, pristúpia bez ďalšieho k protestným zhromaždeniam tak, ako im to Ústava SR a zákony SR umožňujú".