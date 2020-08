UNAS žiada zveriť kontrolu mýta autodopravcom

Bratislava 4. augusta (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) je znepokojená zdĺhavosťou a neochotou riešiť požiadavky autodopravcov po ich januárových protestoch. Únia má aj pochybnosti o dôveryhodnosti vyhlásení ministra dopravy a výstavby týkajúcich sa nového mýtneho tendra a žiada zveriť kontrolu výberu mýta autodopravcom, uviedol v utorok Stanislav Skala z UNAS.



"Len keď bude výber mýta vybraný a kontrolovaný tými, ktorí do neho najviac platia, môže byť spravodlivý, so zárukou, že opäť nebude netransparentne rozkrádaný," uviedla únia.



Dopravcovia už niekoľko mesiacov kritizujú súčasný systém výberu mýta. Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR dostáva Národná diaľničná spoločnosť (NDS) z jedného eura mýta len 45 centov, pričom až 48 centov dostáva jeho prevádzkovateľ, spoločnosť SkyToll.



"Za mýto chceme platiť, ale nie do súkromných vreciek v daňovom raji. Apelujeme, že mýto je už vyplatené z majetku Slovenskej republiky, a nesúhlasíme s tým, aby starý systém bol v prevádzke do roku 2024. Žiadame, aby vláda splnila sľuby, ktoré autodopravcovia dostali," uviedol Skala. Dopravcovia okrem iného žiadali zníženie sadzieb mýta a účasť svojich zástupcov vo výberovej komisii na nový mýtny systém. To by podľa UNAS zabezpečilo transparentnosť tohto tendra.