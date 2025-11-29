Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. november 2025Meniny má Vratko
< sekcia Ekonomika

UNB zrekonštruuje chirurgickú kliniku v bratislavskej Petržalke

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Celková cena zákazky predstavuje 339.480 eur vrátane DPH.

Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zrekonštruuje chirurgickú kliniku Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. Hovorkyňa UNB Eva Kliská pre TASR potvrdila, že práce by mali byť ukončené do konca roka 2025.

Predmetom plnenia sú odborné stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie elektroinštalácií, technológií a zo stavebných prác,“ uviedla Kliská. Súčasťou zákazky sú podľa nej aj kompletné búracie práce, montáž nových stavebných konštrukcií a technológií, ale aj odvoz a ekologická likvidácia odpadu či záverečné čistenie priestorov.

Zo zmluvy vyplýva, že zhotoviteľom prác je spoločnosť Royaldom. Celková cena zákazky predstavuje 339.480 eur vrátane DPH. „Rekonštrukcia bude hradená z kapitálových výdavkov, ktoré nám pridelilo ministerstvo zdravotníctva,“ dodala Kliská.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti