UNCTAD: Globálna ekonomika je tento rok pripravená na výrazné oživenie

Ženeva 18. marca (TASR) - Globálna ekonomika je tento rok pripravená na výrazné oživenie, keďže vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a expanzívna politika pomáhajú napraviť škody spôsobené pandémiou, ktorá zničila viac ako štvrť miliardy pracovných miest. Uviedla to vo štvrtok Konferencia OSN o obchode a rozvoji (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).



Organizácia so sídlom v Ženeve predpovedá, že sa globálny hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2021 zvýši o 4,7 % po vlaňajšom poklese o 3,9 %, najstrmšom od druhej svetovej vojny, ktorý priniesol stratu 255 miliónov pracovných miest na plný úväzok vo všetkých regiónoch sveta.



UNCTAD ocenila rýchle reakcie centrálnych bánk, ktoré stlmili finančný šok na začiatku krízy, pomohli zmierniť nedostatok likvidity a upokojiť úzkostlivých investorov.



„Ich ochota ponechať otvorený kohútik spôsobila, že sa finančné trhy rýchlo odrazili z miním v marci a apríli, pričom mnohé z nich zakončili rok na historickom maxime,“ uvádza sa vo štvrtkovej správe.



Štáty, ktoré bojovali proti pandémii ochorenia COVID-19 rýchlymi menovými, fiškálnymi a vakcinačnými programami, podľa správy UNCTAD pravdepodobne zaznamenajú tento rok najsilnejší hospodársky rast. Zdravé oživenie očakáva organizácia v rozvojových aj vo vyspelých ekonomikách.



Čínska ekonomika podľa nej vzrastie v tomto roku o 8,1 % v dôsledku pokračujúceho úspechu Pekingu pri potláčaní pandémie a urýchlenia očkovacieho programu. India a Južná Kórea tiež zaznamenajú zdravé zotavenie z vlaňajšieho poklesu, zatiaľ čo v prípade Brazílie UNCTAD predpokladá, že jej návrat k rastu bude zaostávať za ostatnými rozvojovými krajinami.



Ekonomika USA tento rok pravdepodobne vzrastie o 4,5 %, vďaka masívnemu vládnemu balíku stimulov a odhodlaniu Federálneho rezervného systému udržiavať úrokové sadzby na historických minimách.



UNCTAD zároveň varovala pred rizikami poklesu a pred vznikom „covidovej bubliny“ na americkom akciovom trhu, ktorý môže priniesť „riziko finančného krachu“.



Eurozóna predpovedá rast HDP v roku 2021 o 4 %. Európske štáty však môžu na začiatku roka zápasiť s ťažkosťami v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať ich fiškálne reakcie a očkovacie programy.



Rýchle očkovanie v Spojenom kráľovstve pomôže zvýšiť HDP Británie tento rok o 4,4 % po takmer 10-percentnom poklese v roku 2020.



Z dlhodobejšieho hľadiska UNCTAD varovala pred pokračovaním v politikách, ktoré vedú k prehlbovaniu nerovnosti a podporujú finančnú nestabilitu. Obáva sa, že pokiaľ nedôjde k rozhodnému posunu v politickom smerovaní, bude svetovej ekonomike trvať viac ako desať rokov, kým dobehne svoj predpandemický trend, uvádza sa v závere správy.