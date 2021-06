Ženeva 21. júna (TASR) - Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) očakáva v tomto roku oživenie priamych zahraničných investícií (PZI) po ich globálnom prepade o 35 % v minulom roku, keď protiepidemické reštrikcie "pribrzdili existujúce investičné projekty".



UNCTAD podľa správy World Investment Report 2021 počíta s tým, že globálne investície tento rok získajú späť časť strát a že vzrastú o 10 % až 15 %. Nadnárodné spoločnosti totiž obnovujú prevádzky narušené pandémiou a protiepidemickými opatreniami.



Svetová ekonomika v roku 2020 klesla o viac než 3 %. Podľa aktuálnych prognóz Svetovej banky (SB) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by tento rok mala expandovať o 5 % až 6 %.



Aj keď sa s rastom ekonomiky očakáva aj oživenie priamych zahraničných investícií, tieto zostanú o 25 % pod úrovňami z roka 2019, uviedol šéf UNCTAD pre investície a podnikanie James Zhang.



Investície do rozvinutých ekonomík v roku 2020 padli o 58 % na 312 miliárd USD (262,23 miliardy eur), čo bolo najmenej od roku 2003, pričom Európa získala o 80 % menej investícií než v roku 2019. Najviac investícií získali aj napriek poklesu o 40 % Spojené štáty. Jediným regiónom, ktorý zaznamenal nárast investícií, boli rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky. PZI smerujúce do Číny stúpli o 6 %.



(1 EUR = 1,1898 USD)