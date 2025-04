UNCTAD: Rast svetovej ekonomiky sa tento rok môže spomaliť na 2,3 %

Ženeva 16. apríla (TASR) - Rast svetovej ekonomiky sa môže tento rok spomaliť o 0,5 percentuálneho bodu. Uviedla to v stredu Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD), ktorá poukázala na napätie vo svetovom obchode a vysokú neistotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Predpokladáme, že rast svetovej ekonomiky sa v tomto roku spomalí na 2,3 %,“ uviedla UNCTAD v správe o vyhliadkach vývoja obchodu a ekonomiky v tomto roku s tým, že globálne hospodárstvo sa postupne dostáva na cestu recesie. Na porovnanie, v minulom roku vzrástla svetová ekonomika o 2,8 %, dodala organizácia.



„Toto je výrazné spomalenie v porovnaní s priemerným tempom rastu v období pred pandémiou. Pritom aj vtedy to bolo obdobie slabšieho globálneho rastu,“ uviedla UNCTAD.



Neistota vo svetovom obchode prudko vzrástla na začiatku apríla, keď americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie vysokých recipročných ciel pre viaceré krajiny sveta. O pár dní na to clá na 90 dní pozastavil, na Čínu však zasa uvalil ešte vyššie clá. Všetky dovozné clá, ktoré USA zaviedli voči Číne, dosahujú v súčasnosti 145 %. Nevyspytateľnosť Trumpových krokov následne otriasa finančnými trhmi.



„Ďalšie a ďalšie obmedzenia vo vzájomnom obchode a geoekonomická konfrontácia predstavujú riziko vážneho narušenia cezhraničných výrobných aktivít a tokov v rámci medzinárodného obchodu. To sa následne odrazí na oslabení celosvetovej ekonomickej aktivity,“ uvádza UNCTAD v najnovšej správe. Zároveň dodala, že výhľad vývoja svetovej ekonomiky na tento rok je poznačený najvyššou mierou politickej neistoty od začiatku tohto storočia. Pre firmy to predstavuje straty, odklad investícií a prijímania nových zamestnancov.



UNCTAD v tejto súvislosti preto začiatkom týždňa vyzvala americkú administratívu, aby z recipročných ciel vyňala najchudobnejšie a najmenšie ekonomiky. Pre ne sú clá obrovskou záťažou, zatiaľ čo na hospodárstvo USA budú mať vzhľadom na veľkosť týchto ekonomík recipročné clá minimálny vplyv.