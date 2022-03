UNCTAD: Ruská invázia na Ukrajinu môže rast ekonomiky výrazne zbrzdiť

New York 24. marca (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu bude brzdiť rast svetovej ekonomiky, pričom najviac ohrozené sú rozvíjajúce sa krajiny. Uviedla to vo štvrtok Konferencia Spojených národov pre rozvoj a obchod (UNCTAD), ktorá očakáva, že rast globálnej ekonomiky bude tento rok viac než dvakrát slabší ako v minulom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa UNCTAD môže rast svetovej ekonomiky v tomto roku spomaliť až na 2,5 %, zatiaľ čo v minulom roku dosiahol 5,6 %. Ako inštitúcia dodala, v dôsledku vojny na Ukrajine a sankcií voči Rusku očakáva v Ruskej federácii tento rok hlbokú recesiu a "výrazné" spomalenie rastu v západnej Európe a vo väčšine ázijských štátov.



Zatiaľ čo rastúce ceny potravín a pohonných látok budú najviac zhoršovať situáciu v chudobnejších krajinách, kúpna sila sa zníži prakticky všade. Ako povedala generálna tajomníčka UNCTAD Rebeca Grynspanová, vojna na Ukrajine negatívne ovplyvní úroveň zotavovania z pandémie nového koronavírusu. "Viaceré rozvíjajúce sa ekonomiky mali už pred vojnou ťažkosti s návratom k solídnemu rastu po prepade do recesie v dôsledku pandémie. Teraz sa k tomu pridávajú problémy v dôsledku vojny na Ukrajine," povedala.



Chudobnejším krajinám hrozí, že čoskoro budú čeliť "dokonalej búrke" zhoršujúceho sa svetového dopytu, rastu úrokových sadzieb v bohatších krajinách a vysokého dlhu z obdobia pandémie. To všetko bude komplikovať zotavovanie hospodárstva. Zástupcovia UNCTAD preto vyzvali na pomoc pri riešení týchto problémov, ktorej súčasťou je finančná podpora rozvíjajúcich sa ekonomík, zmiernenie dlhu Ukrajine, väčšie využitie zvláštnych práv čerpania Medzinárodného menového fondu na zvýšenie likvidity či dotácie.