UNCTAD: Svetový obchod klesne tento rok pravdepodobne o 5 %

Ženeva 11. decembra (TASR) - Svetový obchod by mal v tomto roku klesnúť približne o 5 % a vyhliadky na rok 2024 "sú veľmi neisté". Uviedla to v pondelok Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V najnovšej správe UNCTAD uvádza, že hodnota globálneho obchodu by mala tento rok dosiahnuť v priemere 30,7 bilióna USD (28,49 bilióna eur), čo oproti roku 2022 predstavuje pokles zhruba o 5 %. Výraznou mierou ho ovplyvní objem obchodu s tovarom, kde UNCTAD očakáva pokles oproti minulému roku o 8 %, čo predstavuje zhruba 2 bilióny USD. Naopak, obchod so službami by sa mal zvýšiť približne o 500 miliárd USD alebo o 7 %.



Za celkovým poklesom obchodu vidí organizácia pokles dopytu zo strany priemyselne rozvinutých krajín, horší vývoj ekonomík juhovýchodnej Ázie a pokles cien komodít. "Tieto faktory sa spoločne podpísali pod výrazný pokles obchodu s tovarom," uviedla UNCTAD.



Navyše, organizácia dodala, že vyhliadky svetového obchodu na rok 2024 "zostávajú veľmi neisté a vo všeobecnosti pesimistické". Uviedla, že "aj keď niektoré ekonomické ukazovatele naznačujú možné zlepšenie, pretrvávajúce geopolitické napätie, vysoká úroveň dlhu a krehkosť mnohých ekonomík budú mať podľa všetkého negatívny vplyv na vývoj globálneho obchodu".



(1 EUR = 1,0777 USD)