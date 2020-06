UNEX Slovakia v Snine plánuje prepustiť okolo sto zamestnancov

Snina 4. júna (TASR) – Spoločnosť UNEX Slovakia, a. s., v Snine, vyrábajúca zvárané oceľové diely a konštrukcie, ohlásila v dvoch fázach hromadné prepúšťanie. Ohrozených je spolu sto zamestnancov, čiže dve tretiny z celkového počtu. TASR to vo štvrtok potvrdila samotná firma.



Podľa informácie z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podnik nahlásil prepúšťanie v prvej fáze koncom apríla s plánovaným začiatkom 29. mája a koncom 1. júla, ktoré zahŕňa 47 zamestnancov. Ďalšia fáza má plánovaný začiatok 20. júna a koniec 1. októbra 2020, a týka sa 53 zamestnancov.



Závod v Snine je súčasťou výrobného portfólia českej spoločnosti UNEX, ktorá sa špecializuje na ťažké strojárenstvo a metalurgiu, patria do nej aj závody v českom Uničove a Olomouci. Prepúšťanie sa týka všetkých závodov.



"Dôvody sú zjavné, celosvetová ekonomická kríza a prepad dopytu aj po tovare, ktorý zákazníkom dodáva UNEX. V Českej republike už firma k prepúšťaniu pristúpila, v priebehu mája bolo rozdaných rádovo 200 výpovedí, na Slovensku sa to týka maximálne tej stovky zamestnancov," uviedol hovorca UNEX, a. s., Boris Keka. V prípade zlepšenia situácie a nárastu zákazkovej výroby by firma podľa neho časť výpovedí nedala alebo stiahla.



Odborová organizácia prijala stanovisko, v ktorom vyzýva na zachovanie pracovných miest v podniku v okrajovom regióne, kde sú zlé vyhliadky nájsť si novú prácu.



"V prvom rade by sa mala využiť štátna pomoc na preklenutie nepriaznivého stavu so zákazkami, lebo toto je príčina, prečo zamestnávateľ predpokladá prepúšťanie, že nemá zákazky. Tomu rozumieme, ale na druhej strane nerozumieme tomu, prečo sa najprv neuchádza o štátnu pomoc," uviedol pre TASR člen predsedníctva Odborového zväzu KOVO Jozef Balica.



Hovorca UNEX potvrdil, že podnik o štátnu pomoc v súvislosti s koronakrízou na Slovensku nežiadal. "Firma posudzovala podmienky, na základe ktorých je možné prideliť túto štátnu pomoc, a to aj v spolupráci s odborovou organizáciou, a došli sme k záveru, že UNEX Slovakia dané podmienky nespĺňa," reagoval Keka.