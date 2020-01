Únia autodopravcov Slovenska trvá na požiadavkách

Bratislava 7. januára (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) naznačila možnosť celospoločenského štrajku autodopravcov, ak nebudú splnené ich požiadavky. Štátna tajomníčka Ministerstva financií (MF) SR Dana Meager, ktorá túto tému zastrešuje, je pripravená sa so zástupcami autodopravcov stretnúť v stredu (8. 1.).



"MF SR s autodopravcami opakovane rokovalo a dvere na ministerstve financií majú otvorené," poznamenala riaditeľka tlačového odboru rezortu financií Alexandra Gogová. Ako však dodala, naďalej platí, že požadované zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % by znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu v sume asi 35 miliónov eur. "Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 je však už schválený a akýkoľvek výpadok na strane príjmov by si vyžadoval opatrenie, ktoré by tieto chýbajúce peniaze v rozpočte nahradilo," zdôraznila.



V Bratislave sa v utorok uskutočnil štrajk autodopravcov, ktorý iniciovala UNAS. Stanislav Skala z únie v utorok naznačil možnosť, že autodopravcovia by okolo piatej hodiny mohli blokovať aj Oravu či Košice. "Keď sa neudejú naše požiadavky, tak sme ochotní vyhlásiť celospoločenský štrajk. Vyzývame všetkých občanov tejto krajiny, aby sa k nám pripojili," vyhlásil Skala. Zároveň kritizoval stav ciest a skutočnosť, že peniaze nejdú späť do infraštruktúry, ale súkromným spoločnostiam.



Štrajk autodopravcov je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR neopodstatnený a politicky podfarbený. Tvrdí, že s dopravcami pravidelne rokuje. UNAS poukazuje na zhoršujúce sa podnikateľské prostredie v tomto sektore. Politickú motiváciu únia odmieta.



UNAS konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva konštruktívne riešenia, a to 50 % zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.