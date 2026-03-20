Únia autodopravcov SR žiada premiéra riešiť situáciu v cestnej doprave
Autodopravcovia žiadajú aj o vytvorenie medzirezortnej komisie, ktorá by posúdila zníženie dane z motorových vozidiel, mýtnych poplatkov, spotrebnej dane z nafty, prípadne dane z pridanej hodnoty.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) žiada predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby v rámci svojich kompetencií prispel k nájdeniu riešenia podľa nej neúnosnej situácie v cestnej doprave. Zároveň žiada premiéra, aby vláda podľa možností verejných financií znížila daňové a poplatkové zaťaženie slovenských autodopravcov, informoval predseda UNAS Stanislav Skala.
Autodopravcovia žiadajú aj o vytvorenie medzirezortnej komisie, ktorá by posúdila zníženie dane z motorových vozidiel, mýtnych poplatkov, spotrebnej dane z nafty, prípadne dane z pridanej hodnoty. Takisto navrhujú zvýšiť limit tankovania pre slovenských dopravcov, lebo podľa nich budú tankovať v zahraničí a štát príde o spotrebné dane.
UNAS dlhodobo upozorňuje na negatívnu situáciu slovenských autodopravcov zameraných najmä na prepravu tovarov na Slovensku a v blízkom okolí. „Neustále zaťažovanie dopravy novými daňami a poplatkami spôsobilo reálny úbytok slovenských autodopravcov. Sú nahrádzaní firmami z Poľska a Ukrajiny, ktoré majú omnoho menšie daňovo-poplatkové povinnosti,“ uviedol Skala.
Jednotlivé ministerstvá podľa neho nemajú záujem vec riešiť a vyhovárajú sa na nedostatok kompetencií komplexne posúdiť žiadosť UNAS. Spomínaná medzirezortná komisia, ktorej vznik autodopravcovia žiadajú, by mala byť zložená zo zástupcov UNAS, Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva financií SR, prípadne aj samosprávnych krajov.
„Veríme, že vláda nájde dostatok vôle, aby pomohla nielen zahraničným firmám prekonať súčasnú dobu zaťaženú nadmernými daňami a poplatkami, ale aj slovenským podnikateľským subjektom,“ dodal Skala.
Autodopravcovia žiadajú aj o vytvorenie medzirezortnej komisie, ktorá by posúdila zníženie dane z motorových vozidiel, mýtnych poplatkov, spotrebnej dane z nafty, prípadne dane z pridanej hodnoty. Takisto navrhujú zvýšiť limit tankovania pre slovenských dopravcov, lebo podľa nich budú tankovať v zahraničí a štát príde o spotrebné dane.
UNAS dlhodobo upozorňuje na negatívnu situáciu slovenských autodopravcov zameraných najmä na prepravu tovarov na Slovensku a v blízkom okolí. „Neustále zaťažovanie dopravy novými daňami a poplatkami spôsobilo reálny úbytok slovenských autodopravcov. Sú nahrádzaní firmami z Poľska a Ukrajiny, ktoré majú omnoho menšie daňovo-poplatkové povinnosti,“ uviedol Skala.
Jednotlivé ministerstvá podľa neho nemajú záujem vec riešiť a vyhovárajú sa na nedostatok kompetencií komplexne posúdiť žiadosť UNAS. Spomínaná medzirezortná komisia, ktorej vznik autodopravcovia žiadajú, by mala byť zložená zo zástupcov UNAS, Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva financií SR, prípadne aj samosprávnych krajov.
„Veríme, že vláda nájde dostatok vôle, aby pomohla nielen zahraničným firmám prekonať súčasnú dobu zaťaženú nadmernými daňami a poplatkami, ale aj slovenským podnikateľským subjektom,“ dodal Skala.