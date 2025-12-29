< sekcia Ekonomika
Únia: Chov hydiny nedostáva žiadnu podporu cez schémy priamych platieb
Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Sektor chovu hydiny v SR nedostáva žiadnu podporu z prostriedkov EÚ cez schémy oddelených priamych platieb (chov hydiny sa realizuje na špecializovaných farmách a nie je spojený s obrábaním pôdy) ani cez schémy viazaných priamych platieb (podporené sú iba hovädzí dobytok, ovce, kozy). Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár pri hodnotení roka 2025.
„Jedinou finančnou podporou chovu hydiny je iba podpora cez tzv. zelenú naftu. Veľmi negatívne vnímame aj postupné znižovanie podpory zo zdrojov EÚ na investície do poľnohospodárstva, čo sa bude v budúcnosti negatívne prejavovať nielen na nižšej miere modernizácie chovov hydiny, ale aj na výrobných nákladoch a odbytových cenách hydinového mäsa a vajec,“ priblížil.
Dodal, že vo všetkých okolitých krajinách EÚ je chov hydiny už viac rokov podporovaný prostredníctvom národných zdrojov. Tým sa podľa neho dostávajú slovenskí chovatelia, ale aj spracovatelia hydiny do nevýhodného postavenia z hľadiska konkurencieschopnosti na trhu a z hľadiska tvorby ceny.
