Únia dá 1,3 miliárd do AI či kybernetickej bezpečnosti

Brusel 28. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) investuje viac ako jednu miliardu eur do podpory technologickej suverenity, uviedla v piatok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EÚ prostredníctvom programu Digitálna Európa na roky 2025 až 2027 investuje 1,3 miliardy eur do AI, kybernetickej bezpečnosti a digitálnych zručností, uvádza sa vo vyhlásení EK.



„Zabezpečenie európskej technologickej suverenity sa začína investíciami do vyspelých technológií a tým, že umožníme ľuďom, aby zlepšili svoje digitálne kompetencie,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK pre technickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.