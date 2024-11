Únia hydinárov: Ceny vajec pred Vianocami rastú každoročne

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ceny vajec v rámci Európy, ako aj Slovenska každoročne rastú pred Veľkou nocou a Vianocami. Dôvodom je výrazný rast dopytu po vajciach. Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) preto očakáva rast cien vajec aj do konca tohto roka. Na Slovensku sa ich cena môže zvýšiť aj pre výskyt vtáčej chrípky u veľkého slovenského producenta.



"Konkrétny rast cien je dnes problematické predpokladať, pretože bude závisieť aj od výskytu vtáčej chrípky a prípadného rastu výrobných nákladov v chovoch hydiny. Efekt vtáčej chrípky na rast cien vajec bude závisieť od množstva chovov a nosníc v nich v rámci Európy, ktoré budú počas jesene a zimy postihnuté nákazou vtáčej chrípky," vysvetlil pre TASR riaditeľ ÚHS Daniel Molnár.



Poznamenal, že výskyt vtáčej chrípky na farme v Dvoroch nad Žitavou spôsobí pokles produkcie konzumných vajec na Slovensku o 10 až 15 % na najbližšie dva až tri mesiace. "Po ukončení opatrení nariadených na tejto farme zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (približne jeden mesiac) postupne bude na farme obnovený chov nosníc a produkcia vajec," doplnil.



Slovenskú produkciu vajec nie je podľa Molnára možné nahradiť, pretože zvýšenie počtu nosníc alebo produkcie vajec je proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov. "Preto očakávame, že narastú dovozy vajec zo zahraničia. V posledných rokoch sú najväčšie dovozy z Poľska, Českej republiky a Maďarska," priblížil.



"Cieľom spoločnosti Novogal je čo najskôr obnoviť chov v plnom rozsahu, aby mohli byť slovenské vajcia dodávané na slovenský trh. Je to však limitované realizovaním opatrení na likvidáciu ohniska, ako aj potrebou odchovu mládok do času, kým začnú znášať vajcia. Trvá to štyri mesiace, avšak časť mládok už majú vo vlastných odchovoch," spresnil.



Ďalšia farma spoločnosti Novogal, ktorá je v Leviciach, nie je podľa Molnára nákazou vtáčej chrípky postihnutá a dodáva vajcia na trh. Rovnako aj ostatní slovenskí producenti vajec. "Spotrebiteľ sa teda nemusí obávať konzumácie slovenských vajec, pretože pri výskyte vtáčej chrípky na farme bola veterinármi okamžite zastavená distribúcia vajec do obchodnej siete. Vajcia z chovu postihnutého nákazou sa po vypuknutí preto nemohli dostať k spotrebiteľovi," dodal riaditeľ ÚHS.