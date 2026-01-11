< sekcia Ekonomika
Únia hydinárov: Chovatelia musia v 2026 rekonštruovať ešte 15% chovov
Upozornil, že chovateľov nosníc v roku 2026 čaká zároveň permanentné uplatňovanie prísnych pravidiel biosecurity v chovoch nosníc na zamedzenie výskytu vtáčej chrípky a ďalších chorôb hydiny.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenskí chovatelia musia pre zabezpečenie reťazcami požadovaných vajec v roku 2026 rekonštruovať ešte minimálne 15 % chovov z klietkových na alternatívne spôsoby chovu cez projekty z prostriedkov EÚ. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.
„To zároveň vyvoláva potrebu investícií na výstavbu nových hál a fariem na chov nosníc, ako aj odchov mládok cez projekty z prostriedkov EÚ, s cieľom opätovného zvyšovania sebestačnosti SR v produkcii konzumných vajec,“ priblížil.
„Samotní spotrebitelia musia počítať s tým, že priemerná spotrebiteľská cena vajec bude zrejme rásť, lebo výrobné náklady na produkciu vajec z podstielkových a voľnovýbehových chovov sú vyššie z dôvodu väčšej spotreby krmív, nižšej produkcii vajec a vyšších nákladoch, najmä na ľudskú prácu. Preto hrozí riziko ďalšieho nárastu dovozu vajec z EÚ, ale aj z tretích krajín, najmä Ukrajiny,“ zdôraznil Molnár.
Spotrebiteľ by si preto podľa neho mal veľmi pozorne čítať na škrupine vajca informáciu, z ktorej krajiny pochádza. „Pri označení ‚SK‘ má istotu kvality, čerstvosti a zdravotnej bezpečnosti,“ dodal riaditeľ ÚHS.
