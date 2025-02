Únia hydinárov: Producenti vajec musia zrekonštruovať ešte 20 % chovov

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovenskí producenti vajec potrebujú zrekonštruovať ešte aspoň 20 % klietkových chovov na alternatívne chovy, aby sa dokázali vyrovnať so situáciou, ktorú dlhodobo avizujú obchodné reťazce. Tie neplánujú v SR po roku 2025 predávať vajcia z klietkových chovov. Náklady na tieto rekonštrukcie by mali dosiahnuť približne 25 miliónov eur, na čo chovatelia nemajú vlastné zdroje a potrebujú preto peniaze od štátu alebo z eurofondov, upozornil vo štvrtok na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.



Pripomenul, že túto požiadavku predstavili obchodné reťazce v roku 2019, producenti vajec preto od roku 2020 začali s rekonštrukciami chovov. "Doteraz ich vykonávali prevažne z vlastných zdrojov, čiže tie rekonštrukcie išli pomaly. Podarilo sa prerobiť nejakých 30 % chovov za posledné štyri roky s tým, že sme žiadali o finančné prostriedky zo strany Európskej únie alebo zo strany štátu. Zo strany štátu zatiaľ vyčlenené žiadne neboli a zo strany EÚ už čiastočne vyčlenené boli," priblížil Molnár.



Upozornil, že ak chcú producenti dodávať vajcia na trh v takom rozsahu ako doteraz aj po roku 2025, musia znížiť podiel klietkových chovov na 40 %. Ešte pred rokom ich pritom bolo približne 65 %. "Za ten rok sa podarilo prerobiť necelých 5 %, čiže v súčasnosti sme niekde na úrovni okolo 60 % nosníc v klietkových chovoch, 34 % je v podstielkových chovoch a zhruba 6 % je vo voľných výbehoch a ekologických chovoch," vyčíslil riaditeľ ÚHS.



V tomto roku preto musia pokračovať v rekonštrukciách výrazne rýchlejším tempom. "Na to, aby sme to dokázali zrekonštruovať, budeme potrebovať investície vo výške 25 miliónov eur. Z vlastných finančných prostriedkov na to chovatelia nemajú, preto sme opätovne dali apel a požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o to, aby sa vyčlenili finančné prostriedky. Momentálne prebiehajú rokovania ohľadne nového programovacieho obdobia," vysvetlil Molnár. Výzvy je však podľa neho potrebné vyhlásiť a financie uvoľniť čo najskôr. Od objednania technológie po jej dodávku to totiž trvá päť až osem mesiacov.



"Ak sa to nestihne zrealizovať a príde ku koncu predaja v tých zahraničných reťazcoch, môže sa stať, že naše vajcia budú nahradené dovážanými vajíčkami zo zahraničia a produkcia na Slovensku klesne. Potom bude veľký problém dostať sa naspäť na trh," varoval Molnár.