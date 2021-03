Únia hydinárov Slovenska: Slovenských vajec je pred Veľkou nocou dosť

Bratislava 22. marca (TASR) - Slovenských vajec je pred Veľkou nocou dostatok. Informoval o tom Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).



"K Veľkej noci oddávna patria aj vajíčka. Nielen ako symbol, ale aj ako súčasť mnohých jedál. Slovenskí veľkoproducenti vajec aj v tejto neľahkej pandemickej dobe dbajú o to, aby vajec bolo na predsviatočnom trhu dostatok. Každý chovateľ je nastavený tak, že práve teraz má plné stavy a maximálnu znášku nosníc," priblížil.



Denná produkcia aj uskladnené množstvá sú podľa neho zárukou toho, že hydinári dokážu absolútne pokryť potreby trhu. "Takže nie je dôvod dovážať ich zo zahraničia, ako to už dnes robia niektoré obchodné reťazce, keď predávajú vajcia z Poľska, Česka, Belgicka a Holandska," uviedol.



V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa podľa Urbana zvyšuje podiel vajec z alternatívnych chovov na úkor klietkových. "Oproti vlaňajšku je to asi o 5 % viac, čo znamená, že približne štvrtina vajec na trhu od slovenských producentov je z podstielkových, respektíve voliérových chovov," spresnil.



"Tempo preorientácie na tieto chovy je podmienené skutočnosťou, že všetky nemalé náklady spojené s prerábkou technológií pokrývajú chovatelia výlučne z vlastných prostriedkov. Pritom v iných krajinách majú až polovicu nákladov hradenú zo štátnych zdrojov, a tak tempo zvyšovania podielu vajec z ekologickejších chovov je tam dvojnásobne rýchlejšie," upozornil.



Cena vajec v tomto predsviatočnom období podľa Urbana kopíruje na Slovensku vlaňajšie ceny aj napriek výskytu vtáčej chrípky v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Česku či iných krajinách, kde ceny vajec rastú.



Zdôraznil, že súčasná situácia na Slovensku však nie je ďalej udržateľná, keďže výrobcovia kŕmnych zmesí už avizovali zásadnejšie zvyšovanie cien a práve krmivá predstavujú najväčšiu nákladovú položku chovateľov hydiny a nosníc.



"Slovenskí hydinári už dlhodobo predávajú pod výrobné náklady, a preto spoločne s obchodníkmi budú musieť nájsť spoločnú reč pri zvyšovaní cien vajec, ale aj hydiny a hydinového mäsa. V opačnom prípade už na ďalšiu Veľkú noc budú slovenské vajcia vzácnosťou," dodal Urban.