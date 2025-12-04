< sekcia Ekonomika
Únia hydinárov Slovenska: Vajec je na predvianočnom trhu dostatok
Najväčšej obľube sa u spotrebiteľov naďalej tešia vajcia z klietkových chovov, ktorých podiel na celkovom predaji je počas roka 2025 priemerne na úrovni okolo 65 %.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Už tradične pred Vianocami je zvýšený záujem o slepačie vajcia. Z pohľadu slovenských producentov je zásobovanie bezproblémové, je dostatok vajec z rôznych druhov chovu nosníc aj všetkých veľkostí. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.
„Aj keď v roku 2025 očakávame opätovné zníženie produkcie konzumných slepačích vajec. Hlavným dôvodom sú prebiehajúce rekonštrukcie klietkových chovov nosníc na alternatívne spôsoby chovu, keďže v alternatívnych spôsoboch chovu je výrazne nižšia produkcia vajec na jednu nosnicu, ako aj vyšší ročný úhyn nosníc,“ priblížil.
Ďalším dôvodom je podľa neho skutočnosť, že počas prvého štvrťroka 2025 bola v SR nižšia produkcia vajec z dôvodu obnovy chovu nosníc na farme v Dvoroch nad Žitavou po výskyte vtáčej chrípky v závere roka 2024. „Naopak, pozitívne vnímame otvorenie úplne novej farmy pre 37.000 nosníc vo voľnom výbehu pri Hlohovci v októbri 2025. Prejaví sa to na raste produkcie vajec v SR najmä v nasledujúcich rokoch,“ poznamenal.
„Rok 2025 bol pre chovateľov náročný z pohľadu zdravotných rizík v chovoch nosníc. Všetci chovatelia uplatňujú celoročne veľmi prísne opatrenia v rámci biosecurity a v období zvýšeného výskytu vtáčej chrípky v rámci EÚ ich ešte sprísňujú. Vďaka tomu sa na našich farmách podarilo zamedziť vzniku ohnísk vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny. Tieto choroby postihli v tomto období niekoľko stoviek fariem v rámci EÚ a z okolitých krajín bol zaznamenaný veľký výskyt najmä v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Vyvolalo to počas roka 2025 nedostatok vajec a spôsobilo nárast cien vajec v rámci celej Európy,“ povedal Molnár.
Najväčšej obľube sa u spotrebiteľov podľa neho naďalej tešia vajcia z klietkových chovov, ktorých podiel na celkovom predaji je počas roka 2025 priemerne na úrovni okolo 65 %. Dôvodom je ich nižšia cena oproti vajciam z ostatných spôsobov chovu. Napriek tomu zahraničné obchodné reťazce už od roku 2018 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov.
Upozornil, že zatiaľ nie je schválený žiadny celoeurópsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch. „To však nič nemení na skutočnosti, že slovenskí chovatelia nosníc začali od roku 2018 postupne s rekonštrukciou klietkových chovov na alternatívne. Tieto rekonštrukcie realizovali prevažne z vlastných finančných prostriedkov a až v roku 2025 bolo zrealizovaných niekoľko projektov s finančnou podporou z prostriedkov z EÚ,“ dodal riaditeľ ÚHS.
