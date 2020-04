Únia hydinárov Slovenska zaregistrovala problémy pri produkcii vajec

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pri produkcii vajec sa objavili v období pred Veľkou nocou viaceré problémy. Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).



Informoval, že v posledných týždňoch producenti vajec zaznamenali pokles odbytu vajec z dôvodu uzatvorenia stravovacích zariadení, kde dodávali veľké objemy vajec, ako aj pokles celkového odbytu z dôvodu, že ľudia budú počas sviatkov prevažne doma. "Preto sa producentom vajec v SR hromadia prebytky vajec na skladoch," zdôvodnil.



Pripomenul, že každoročne pred Veľkou nocou rastú odbytové ceny vajec, ale tento rok sa tak nestalo, ceny, naopak, klesajú. "Nevyhnutná je preto potreba ochrany domáceho trhu zamedzením dovozu lacných vajec z Poľska a ČR, pretože niektoré zahraničné obchodné reťazce mali už minulý týždeň v akciách lacné vajcia z Poľska. Dovoz lacných poľských vajec do Českej republiky vytvoril v ČR prebytky vajec. Českí producenti vajec zareagovali znížením cien o 10 až 15 %, čo ohrozuje aj náš trh," poznamenal.



Upozornil zároveň, že slovenskí producenti vajec produkujú dostatočné množstvo vajec, aby dokázali zásobiť celý trh čerstvými vajcami. Preto nie je podľa neho potrebné dovážať vajcia zo zahraničia, ktoré sú často tesne pred dátumom spotreby.



"Za nevyhnutnú považujeme aj ochranu domáceho trhu s hydinovým mäsom pred dovozom lacného hydinového mäsa z Poľska, kde po uzatvorení reštaurácií v Európe zostáva veľký objem nadprodukcie na poľskom trhu. To môže veľmi negatívne ohroziť slovenských spracovateľov hydiny v súčasnej krízovej situácii," zdôraznil.



Preto je podľa Molnára nevyhnutné, aby spotrebitelia kupovali hydinové mäso s označením slovenského pôvodu na etikete a vajcia označené pečiatkou s uvedením SK. "Pri týchto výrobkoch majú záruku najvyššej kvality, čerstvosti a neustálej veterinárnej kontroly," dodal riaditeľ ÚHS.