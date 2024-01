Únia hydinárov: Vývoj nákladov v roku 2024 hydinári nevedia odhadnúť

Bratislava 5. januára (TASR) - Vývoj výrobných nákladov v roku 2024 hydinári nevedia odhadnúť. Preto je aj veľmi ťažké odhadnúť, aké budú výsledky hospodárenia v sektore. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.



"Pri cenách potravín je nevyhnutné rozlišovať medzi cenami spotrebiteľskými, ktoré stanovuje obchod, nie výrobca potraviny a vidí ich spotrebiteľ na pulte a medzi cenami odbytovými, ktoré stanovujú výrobcovia potravín a za ktoré predávajú potraviny svojim odberateľom," vysvetlil.



"Za roky 2022 až 2023 sme zaznamenali nárast cien kŕmnych zmesí pre hydinu o 70 %. To sa negatívne prejavilo na ekonomike chovu hydiny, pretože každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydiny," priblížil.



Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že náklady na krmivá predstavujú 60 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a viac ako 50 % nákladov pri produkcii vajec. Zastropovanie cien elektrickej energie a plynu znamenalo pre chovateľov a spracovateľov hydiny opätovné výrazné zvýšenie cien energií od začiatku roku 2023.



"Výrazný rast cien výrobných nákladov bolo nevyhnutné premietnuť aj do odbytových cien potravín. V druhej polovici roku 2023 prišlo k stabilizácii cien vstupov, ako aj potravín a u mnohých komodít aj k ich miernemu zníženiu," dodal Molnár.