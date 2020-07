Únia miest: Dúfame, že vláda vykompenzuje peňažné výpadky samospráv

Bratislava 17. júla (TASR) – Predstavitelia samospráv veria, že vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) vykompenzuje výpadky príjmov samospráv, ktoré vzniknú pre aplikáciu tento týždeň predstaveného 500-miliónového sociálneho balíčka. Médiá o tom informoval v piatok prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček na tlačovom brífingu. Sociálny balíček považuje za „experiment“ a za populizmus, ba až bulvarizáciu.



Ak ku kompenzácii výpadkov v miestnych kasách zo strany vlády nedôjde, Rybníček tvrdí, že primátori, starostovia i predsedovia samosprávnych krajov sa postavia pred parlament. „To vám garantujem, pretože tá nervozita je už taká veľká, že keď sa toto nevykompenzuje, tak nás budú mať pred Národnou radou (NR) SR, som o tom presvedčený,“ dodal Rybníček.



Ku konkrétnym opatreniam zo sociálneho balíčka Rybníček uviedol, že v prípade zavedenia bezplatnej mestskej hromadnej dopravy (MHD) vláda priamo vstupuje do originálnych kompetencií samospráv a zvyšuje im tak náklady. Ak im vláda neposkytne financie, hrozí, že MHD v niektorých obciach či mestách nebude jazdiť vôbec, pretože skolabuje.



Na margo zrušenia obedov zadarmo a ich nahradenia dvojnásobným daňovým bonusom na dieťa do 15 rokov Rybníček uviedol, že ani v tomto prípade sa vláda vôbec neporadila so samosprávami. Tie totiž investovali do jedální, zvýšili kapacity kuchárok, aby obedy zadarmo obce zvládli lepšie, a táto zmena môže spôsobiť aj prepúšťanie personálu. Rybníček zároveň upozornil na fakt, že je možné, že obedy v školách budú stáť viac, ako rodičia získajú na zvýšenom daňovom bonuse. Takisto tvrdí, že je otázne, čo bude s deťmi zo sociálne slabších rodín - keďže daňový bonus sa dotkne len zamestnaných rodičov - tie môžu stratiť stravovacie návyky nadobudnuté práve vďaka bezplatným obedom.



Ako vyčíslil Rybníček, zavedenie bezplatnej MHD pre dotknuté skupiny bude stáť samosprávy niekoľko desiatok miliónov eur a pre dvojnásobný daňový bonus na dieťa do 15 rokov budú samosprávy čeliť výpadku v miestnych kasách aj do výšky 250 miliónov eur.