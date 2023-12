Únia miest je nespokojná s návrhom rozpočtu na rok 2024

Bratislava 7. decembra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) je po rokovaní s Ministerstvom financií (MF) SR nespokojná s návrhom rozpočtu na rok 2024. Od rezortu mestá najneskôr v prvom štvrťroku 2024 očakávajú návrh ďalších kompenzačných opatrení na výdavky, ktoré návrh rozpočtu nezohľadnil. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



"Rozumieme zložitej situácii, v ktorej sa ministerstvo financií nachádza, ale situácia v samospráve je rovnako zložitá a nikto z primátorov, poslancov v mestách ani obyvateľov miest ju nezavinil. Chceme naďalej poskytovať občanom služby ako doteraz, mestá rozvíjať a chceme od štátu len to, aby nám na to vytvoril podmienky," uviedol viceprezident ÚMS Ján Nosko.



Podľa ÚMS návrh budúcoročného štátneho rozpočtu bude pre samosprávy znamenať zníženie rozsahu a kvality služieb pre obyvateľov, a to aj napriek zvyšovaniu daní a poplatkov, ku ktorým museli mestá pristúpiť. ÚMS upozornila, že podielové dane na rok 2024 ostanú na úrovni tohto roka, hoci mestá majú z rozhodnutia vlády zvýšené náklady na mzdy.



"Ďalšie zvýšenie výdavkov vyvolané infláciou sa týka aj jedální v školách, centier voľného času, škôlok, osvetlenia, kosenia, opráv ciest či bezpečnosti. Vo všetkých týchto službách majú mestá zvýšené výdavky rovnako, ako ich majú aj všetky domácnosti," vymenovala ÚMS s tým, že táto situácia zastavuje rozvojové aktivity a brzdí čerpanie eurofondov, lebo mestá nemajú prostriedky na prípravu projektov.



Potrebu dofinancovania samospráv v stovkách miliónov eur považuje únia za nevyhnutnú. "Keď sa tieto problémy nebudú čo najskôr riešiť, situácia, ktorej čelíme v Košiciach, postihne aj ďalšie samosprávy," uviedol viceprezident ÚMS Jaroslav Polaček. Ten je zároveň aj primátorom Košíc, ktoré sú pre nepriaznivú finančnú situáciu od 1. decembra v krízovom režime.



Zástupcovia rezortu financií podľa ÚMS prisľúbili, že budú tieto problémy priebežne konzultovať a deklarovali snahu rezortu zabrániť prijímaniu rozhodnutí s finančnými vplyvmi na samosprávu.