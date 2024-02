Únia miest: Novela cestného zákona môže ohroziť bezpečnosť na cestách

Bratislava 20. februára (TASR) - Návrh novely cestného zákona zasahuje do kompetencií samospráv a môže znamenať vážne ohrozenie bezpečnosti na cestách miest a obcí. Uviedla to v utorok Únia miest Slovenska (ÚMS) v súvislosti s návrhom zmeny zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorý ministerstvo dopravy predložilo do skráteného pripomienkového konania.



"O všetkých zmenách v doprave vrátane osadenia dopravných značiek by po novom mali rozhodovať ministerskí úradníci, takpovediac, od stola z Bratislavy, bez znalosti a vzťahu k dotknutému územiu. Výsledkom bude spomalenie významných dopravných stavieb a obrovské dodatočné náklady na nový byrokratický aparát," uviedla ÚMS s tým, že takéto zmeny môžu skomplikovať život aj obyvateľom miest a obcí, napríklad pri žiadosti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím o vyhradené miesto.



Rezort dopravy v novele cestného zákona navrhuje rozšíriť svoju dozornú právomoc o možnosť vyžiadať si projektovú dokumentáciu k žiadosti o použitie dopravných značiek a dopravných zariadení a zaujať k návrhu záväzné stanovisko. Túto právomoc by mohol rezort využiť v prípade, ak si to vyžiada naliehavý verejný záujem alebo pôjde o dôvody hodné osobitného zreteľa. Cestný správny orgán či obec však budú musieť konať v súlade so stanoviskom ministerstva.



Návrh novely cestného zákona ministerstvo dopravy predložilo do skráteného pripomienkového konania. To však ÚMS považuje za neakceptovateľné. Pripomenula, že podľa legislatívnych pravidiel musí byť skrátené konanie riadne odôvodnené. "Ministerstvo dopravy SR však ani v jednom z bodov neuviedlo relevantné dôvody na komplikovanie života obyvateľom, ani na zvýšené náklady samosprávy a štátu," uviedla ÚMS s tým, že rezort dopravy žiada, aby návrh novely stiahol a pripravil v štandardnom legislatívnom procese. Rezort tiež vyzvala, aby pri príprave novely rokoval so všetkými samosprávnymi združeniami.



Prezident ÚMS Richard Rybníček upozornil, že navrhované zmeny v cestnom zákone samosprávy zdržia a obmedzia pri výkone svojich kompetencií, ministerstvo zas zahltia zbytočnou agendou. "Ministerstvo nemá kapacitu schvaľovať osadenie každej značky, vyznačenie každej čiary a ani nemôže schvaľovať dopravné riešenia, o ktorých význame pre obec alebo komunitu nemusí mať žiadnu vedomosť," uviedol Rybníček a pripomenul, že hlavne vo väčších mestách treba riešiť dopravné značenie často aj operatívne.