Únia miest Slovenska iniciatívne rokovala s ministrom financií SR

Bratislava 14. decembra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) v utorok iniciatívne diskutovala s ministrom financií SR Igorom Matovičom (OĽANO) o návrhu daňovej reformy, ktorá u zástupcov slovenských miest vyvolala znepokojenie a množstvo otázok. Informovala o tom Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy ÚMS.



Mimoriadny snem ÚMS, ktorý bol z pandemických dôvodov formou online, navrhol podľa nej ministrovi pokračovať v diskusii o detailoch daňovej reformy a o úpravách vo financovaní územnej samosprávy na expertnej úrovni.



ÚMS si podľa nej pozorne vypočula informácie, ktoré minister financií SR poskytol o plánovaných zmenách v daňovom systéme Slovenska. Nevyhnutnosť zjednodušenia daňového systému ÚMS nespochybňuje. Vníma, že toto je jedna z najviac očakávaných reforiem. Pripomína však, že súčasťou programového vyhlásenia vlády SR je aj zámer prehodnotenia súčasného systému financovania územnej samosprávy, vrátane dostatočnosti jej zdrojov. Pre mestá ide podľa Piršelovej zároveň o jednu z kľúčových reforiem, ktorá bude mať pre budúcnosť priamy vplyv na fungovanie samospráv a na kvalitu života obyvateľov slovenských miest.



"Rozumiem tomu, že je to konceptuálny zámer, napriek tomu niektoré informácie vyvolali v samospráve znepokojenie. S primátorkami a primátormi členských miest sme sa dohodli, že sa nechceme pripojiť k bezhlavým kritikom predstavených ideí, bez dostatočných informácií. Dohodli sme sa preto na zvolaní mimoriadneho snemu ÚMS, s jediným bodom programu – stanovisko k predstavenej daňovej reforme. Záujmom ÚMS je diskutovať a hľadať riešenia, do ktorých sa budú mať možnosť samosprávy zapojiť ako relevantní partneri a podporiť reformné snahy tejto vlády," povedal Richard Rybníček, prezident ÚMS.



ÚMS podľa Piršelovej víta reakciu ministra financií, ktorý je po utorkovej otvorenej a konštruktívnej diskusii pripravený rokovať aj na expertnej úrovni zástupcov rezortu financií SR a ÚMS. Cieľom týchto rokovaní, ktoré budú pokračovať v prvej polovici budúceho roka, má byť odborná diskusia založená na dátach a faktoch. Výsledkom by mala byť jasná, zrozumiteľná a ucelená predstava, ako má daňová reforma vyzerať.



"Mimoriadny snem ÚMS dnes schválil vytvorenie expertného tímu pre diskusiu o návrhu nového rozdelenia výnosu dane z príjmu fyzických osôb a financovania samosprávy v súvislosti s navrhovanou daňovou reformou ministra financií SR. Sme pripravení, odborne aj kapacitne, na expertné rokovanie, poďme diskutovať. Chceme využiť možnosť rokovať, diskutovať a hľadať spoločné riešenie," doplnil Rybníček.



"Veľmi rád som sa zúčastnil konštruktívnej debaty so zástupcami Únie miest. Prítomné primátorky a primátorov som uistil, že plánované spolufinancovanie reformy rodinnej politiky zo strany samospráv bude len zlomkom z 1,2 miliardy eur, ktoré po reforme skončia v rodinách s deťmi, ktorí sú občanmi samotných samospráv. Zároveň platí, že prípadná spoluúčasť samospráv bude len zníženie výrazného rastu príjmov samospráv z podielových daní v budúcich rokoch," dodal Matovič.