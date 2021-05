Únia miest Slovenska poslala pripomienky k stavebnej legislatíve

Bratislava 27. mája (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) odoslala pripomienky k dvom navrhovaným zákonom v oblasti stavebníctva z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). K stavebnému zákonu má únia 52 pripomienok, z toho 41 zásadných, a k zákonu o územnom plánovaní 39 pripomienok, z toho 30 zásadných. Členské mestá ÚMS zároveň odsúhlasili pridanie sa k hromadnej pripomienke Via Iuris proti obmedzeniu práv občanov v novom stavebnom zákone. Tú podpísalo za šesť dní 11.400 ľudí.



"Vzhľadom na celkový počet pripomienok a ich závažnosť ÚMS predpokladá, že budú tieto legislatívne návrhy stiahnuté z pripomienkového konania," podotkla únia a zároveň navrhla, aby sa obnovili rokovania o návrhu stavebného zákona pripravenom na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý už prešiel riadnym prípravným procesom. "Jeho dopracovanie v spolupráci s kompetentnými odborníkmi je podľa nášho názoru najlepším riešením, ako zásadne zlepšiť a zmeniť súčasný stav," dodala únia.



Mestá sa zároveň zhodli, že sú pripravené rokovať o prechode kompetencií doterajších stavebných úradov na novozriadené pracoviská Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Požadujú však dodržanie podmienky, že obciam zostane zachovaná kompetencia vydávať záväzné stanovisko o súlade stavebného zámeru so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré bude podkladom rozhodovania stavebného úradu o stavebnom zámere, a podmienky, že obce budú mať na vydanie záväzného stanoviska zákonom určenú primeranú lehotu.



Čo sa týka hromadnej pripomienky, ktorú organizujú mimovládne organizácie Via Iuris, WWF Slovensko a SOS Bird/Life Slovensko, podpísalo ju už 11.400 občanov.



"Predložené návrhy zasahujú do práv verejnosti, obcí, ba aj štátnych orgánov. Ide pritom o také zásadné oklieštenie ich postavenia, sprevádzané nekvalitným procesom prípravy zákonov, že nie je možné žiadať ich opravu a vylepšenie, ale celú legislatívu treba zobrať späť a nanovo pripraviť," vyjadrila sa advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.



Pripomienky k zákonu o územnom plánovaní odovzdalo aj SK8

Pripomienky k pripravovaným legislatívam v oblasti výstavby z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) odovzdali už aj samosprávne kraje združené v SK8. Majú ich len k návrhu zákona o územnom plánovaní, v stavebnému zákonu pripomienky nevzniesli. Kraje podporujú presun kompetencií z okresných úradov.



SK8 v tejto súvislosti uplatnilo 14 zásadných pripomienok k siedmim oblastiam návrhu nového zákona o územnom plánovaní, ktorý sa po schválení stane základným nástrojom samospráv pri plánovaní využívania svojho územia a regionálneho rozvoja.



"Navrhované zmeny sa týkajú stavebnej legislatívy, ktorej pôvodné znenie je 45 rokov staré. SK8 zaujímalo predovšetkým znenie nového zákona o územnom plánovaní. Preto sme k jeho tvorbe pristúpili konštruktívne," podotkol predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Samosprávne kraje by v tejto oblasti podľa neho mali prevziať časť kompetencií okresných úradov v sídle kraja. Konkrétne to znamená, že kraje budú záväzne posudzovať súlad plánu obce s plánom kraja, čo považuje za logické a správne.



Veľkou témou pre samosprávne kraje je tiež odstránenie takzvaných bielych miest. Napríklad v Banskobystrickom samosprávnom kraji podľa SK8 nemá územný plán až 67 % všetkých obcí. "To je výzva, ktorú je nevyhnutné riešiť. Má to, samozrejme, aspekt nedostatočného finančného zabezpečenia procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obcami, ale aj aspekt realizačný," podotklo SK8.



Ambíciu návrhu zákona zaviesť nový druh územnoplánovacej dokumentácie, územný plán mikroregiónu, považuje SK8 aj v tejto súvislosti za správnu. Samosprávnym krajom v spolupráci s obcami sa tak totiž umožní spracovávať územný plán mikroregiónu zahŕňajúceho viacero obcí a riešiť tak potrebný rozvoj dotknutého územia.



V oblasti výstavby kraje nemajú a ani nežiadajú akékoľvek kompetencie. SK8 sa preto nezapojilo do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o výstavbe.