Únia miest SR varuje rezort financií pred rozpadom rozpočtov samospráv

Bratislava 24. mája (TASR) - Samosprávy dostanú menej peňazí, ako očakávali. Ak vláda SR nezačne seriózne rokovať so samosprávami, rozpočty miest a obcí pre rok 2024 sa rozpadnú. Uviedla to hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová.



Spresnila, že podľa informácií Ministerstva financií (MF) SR skončil k 30. aprílu hlavný zdroj financovania samospráv - daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), v mínuse približne 25 miliónov eur. Dôvodom má byť finálne zúčtovanie uplatnenia daňového bonusu pre živnostníkov a zamestnancov na základe zákona z dielne exministra financií Igora Matoviča (hnutie Slovensko).



ÚMS podľa nej systematicky upozorňuje, že finančná situácia samospráv je kritická a dlhodobo neudržateľná. Takúto správu považuje preto za zdrvujúcu a nájsť rýchle riešenie je nevyhnutné. ÚMS žiada ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) o okamžité rokovanie k stabilizovaniu finančnej situácie samospráv.



Únia pripomína, že aj táto situácia je vyvolaná dlhodobým neriešením systémovej zmeny vo financovaní samospráv. ÚMS dodala, že ako jediné samosprávne združenie predstavila komplexnú zmenu financovania samosprávy a je stále pripravená na diskusiu o zmene. Doteraz však podľa nej na túto iniciatívu nebola zo strany vlády odozva a dnes doplácajú samosprávy na túto nečinnosť. Nesystémové intervencie situáciu podľa únie len zhoršujú a je najvyšší čas to riešiť. ÚMS je podľa Piršelovej na rokovanie k tejto téme pripravená.



Dodala, že v máji 2024 bola mestám a obciam poukázaná celá zostávajúca suma dane z príjmu právnických osôb (DPPO) vo výške takmer 158 miliónov eur v súlade s prijatou novelou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V prípade, že by sa tak nestalo, samospráva by nedostala žiadne peniaze. Únia upozornila, že financovanie služieb obyvateľom sa nedá zastaviť a samospráva si nemôže, na rozdiel od štátu, peniaze požičať. ÚMS preto naliehavo vyzýva MF SR na okamžité rokovanie.