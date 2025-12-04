< sekcia Ekonomika
Únia miest SR: Zvýšenie DPH pre sociálne podniky ohrozí samosprávy
Štát namiesto toho, aby riešil takéto delikventné správanie u konkrétnych subjektov, hrubo podľa ÚMS zasiahol do celého sektora sociálnej ekonomiky.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Po Združení miest a obcí Slovenska sa proti návrhu na zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky ohradila aj Únia miest Slovenska (ÚMS). Zvýšenie dane totiž predraží služby, ktoré tieto podniky dodávajú samosprávam. Mestá a obce pritom nie sú platiteľmi DPH, zvýšenú cenu zaplatia svojím podnikom zo svojho rozpočtu a tie financie odvedú štátu, upozornila vo štvrtok ÚMS.
„ÚMS evidovala v dianí okolo sociálnych podnikov silné špekulatívne správanie, neboli to však sociálne podniky zriadené samosprávami,“ zdôraznila únia. Štát namiesto toho, aby riešil takéto delikventné správanie u konkrétnych subjektov, hrubo podľa ÚMS zasiahol do celého sektora sociálnej ekonomiky. „Poškodí tým aj tie subjekty, ktoré systém nezneužívali, zamestnávali znevýhodnené osoby a boli vzorovými príkladmi, ako sociálnu ekonomiku robiť a rozvíjať,“ dodala ÚMS.
Novela zákona o sociálnych podnikoch nebola predmetom diskusie predtým, než zákon vstúpil do pripomienkového konania. Výsledkom toho podľa únie je, že zákon je viac odrazom politického rozhodnutia než odbornosti. Rast DPH pre sociálne podniky je súčasťou novely zákona o DPH predloženej Ministerstvom financií SR, o ktorej aktuálne rokuje parlament.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa vo štvrtok vyjadrilo, že všetky zmeny boli odkonzultované so strešnou organizáciou pre sociálne podniky Alianciou pre sociálnu ekonomiku, ako aj s Najvyšším kontrolným úradom SR. Rezort upozornil, že navrhované zvýšenie DPH pre sociálne podniky z 5 % na 19 % neprináša novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne ministerstva práce, ale novela zákona o DPH z dielne ministerstva financií.
