Únia miest: Štátny rozpočet na budúci rok prehĺbi problémy v mestách
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Predstava štátu o konsolidácii je postavená na zvýšenom zaťažení obyvateľov, podnikateľov a samospráv, teda tých, ktorí zadlženie štátu nespôsobili. To, ako je nastavený štátny rozpočet na budúci rok, súčasne prehĺbi ďalšie problémy v mestách. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová.
„Sme za konsolidáciu, ale nie spôsobom, ktorý predstavil štát. Návrh štátu poškodzuje všetkých - obyvateľov aj mestá. Sme pripravení na rokovanie o rozumnej konsolidácii a o zmene financovania územnej samosprávy,“ povedal prezident ÚMS Richard Rybníček.
Únia upozornila, že dochádza k obmedzovaniu rozsahu a k znižovaniu kvality poskytovania služieb, zvyšuje sa nedostatok financií na rozvoj územia, úvery je samospráva nútená míňať na financovanie bežných výdavkov. Za najväčšie riziko považuje dramaticky meniacu sa bezpečnosť v mestách. Tá súvisí aj so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou obyvateľov, na ktorú bude mať súčasná konsolidácia významný vplyv, vysvetlila ÚMS.
Únia miest Slovenska podporuje stanoviská samosprávnych združení a nesúhlasí s predloženým návrhom štátneho rozpočtu pre rok 2026. Uvedomuje si potrebu konsolidácie, ale predstavené opatrenia podľa nej znamenajú vážny problém aj pre ďalšie roky. Únia vyzýva vládu SR, aby otvorila rokovania o systémovej zmene financovania územnej samosprávy.
„Štát predstiera šetrenie, ktoré sa, rovnako ako v roku 2025, nenaplní. ÚMS má pripravený konkrétny návrh, ktorý zvýši príjmy miest a obcí a zároveň zníži náklady štátu na financovanie samosprávy. Tento návrh ÚMS predstavila už pred tromi rokmi,“ dodala ÚMS.
