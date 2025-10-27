< sekcia Ekonomika
Únia miest žiada prezidenta SR, aby nepodpísal zákon o hazarde
ÚMS považuje schválenú podobu novely zákona za krok späť v ochrane verejného záujmu a oslabenie zodpovednosti samospráv.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, ktorú 23. októbra schválil parlament. Súčasné znenie novely podľa ÚMS nereflektuje oprávnené požiadavky samospráv, aby im zostala možnosť rozhodovať o prítomnosti hazardu v ich území.
„O tom, či hazard na území mesta alebo obce bude alebo nebude, musia rozhodovať tí, ktorí poznajú miestne pomery a každodenne nesú dôsledky jeho prítomnosti,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.
ÚMS upozornila, že odmietavé stanovisko mesta, alebo obce nebude pre ďalší postup pri prevode licencie záväzné a štátne orgány toto stanovisko nebudú musieť akceptovať. Mestá a obce dlhodobo upozorňujú, že ide o citlivú spoločenskú tému s výraznými sociálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými dôsledkami pre ich obyvateľov. Práve preto musí zostať v kompetencii tých, ktorí nesú priamu zodpovednosť za svojich obyvateľov.
ÚMS považuje schválenú podobu novely zákona za krok späť v ochrane verejného záujmu a oslabenie zodpovednosti samospráv. Rozhodovanie o zákaze hazardu je pritom základným prejavom práva miest a obcí spravovať svoje veci samostatne, ako to garantuje Ústava Slovenskej republiky.
ÚMS preto apeluje na prezidenta SR, aby svojím rozhodnutím vyslal jasný signál, že hlas miest a obcí musí byť rešpektovaný a že zodpovednosť za ochranu obyvateľov pred negatívnymi dosahmi hazardu nemá byť odoberaná tým, ktorí stoja najbližšie k ľuďom.
