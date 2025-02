Únia miest:Envirorezort ignoruje výstavbou elektrárne obavy obyvateľov

Bratislava 7. februára (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyjadrila podporu primátorom a starostom regiónu Podpoľania. Čelia totiž bezprecedentnému rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR povoliť výstavbu vodnej elektrárne Málinec, ktorá je v rozpore so zásadami ochrany prírody a udržateľného rozvoja regiónu. Uviedla to v piatok hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



"Sme hlboko znepokojení prístupom ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý pri tomto rozhodnutí obišiel odborné stanoviská a ignoroval legitímne obavy miestnych samospráv i obyvateľov. Takéto kroky oslabujú dôveru verejnosti v štátne inštitúcie a podkopávajú princípy transparentného rozhodovania," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.



Únia očakáva, že rezort životného prostredia a vláda budú vnímať hlas miestnych predstaviteľov ako dôležitý faktor pri rozhodovaní o projektoch s významným dosahom na životné prostredie a regionálny rozvoj. ÚMS apeluje na Tarabu (nominant SNS) a vládu, aby svoje rozhodnutie prehodnotili, zohľadnili oprávnené požiadavky miest a obcí a nepresadzovali kontroverzné projekty bez širokej spoločenskej a odbornej diskusie.



"Zároveň im pripomíname ich vlastné sľuby, že o všetkých rozhodnutiach s vplyvom na samosprávy budú najskôr komunikovať s nami. Krok MŽP SR je v priamom rozpore s ich verejnými záväzkami a, žiaľ, nie je to prvýkrát, čo tak koná," uzavrela ÚMS.



Taraba v piatok na tlačovej konferencii informoval o tom, že projekt prečerpávacej elektrárne Málinec je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, pričom by mohol priniesť miliardy eur nielen do štátneho rozpočtu, ale aj danej lokalite. Táto oblasť je podľa neho výhodná, keďže nie je potrebné zatopiť žiadne ďalšie obce a vysťahovať ľudí.