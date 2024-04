Únia miest:Vláda schválila dokument,ktorý vynechal niektoré samosprávy

Bratislava 18. apríla (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s postupom, akým vláda schválila investičný zámer prioritných životných situácií. Dôvodom je, že z neho vynechala mnohé mestá, čím ohrozila ich prístup k finančným zdrojom, ako aj dostupnosť lepších služieb pre obyvateľov v oblasti digitalizácie. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



"Apelujeme na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, aby sa v rámci pripravovaných riešení myslelo na všetky samosprávy. Na veľké, ktoré majú vlastné a funkčné riešenia, až po najmenšie, ktoré zatiaľ na elektronizáciu procesov na svojom úrade len čakajú. Takéto nekoncepčné riešenia, ktoré nezohľadňujú realitu, poslúžia akurát tak na predstieranie riešenia a pomôžu minúť ďalšie peniaze, ale neposunú nás reálne ďalej v procese digitalizácie spoločnosti," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.



Únia upozornila na to, že identifikované prioritné životné situácie v dokumente neboli komunikované so stavovskými a odbornými organizáciami samosprávy. "A to napriek tomu, že deväť z desať bežných životných situácií rieši práve úrad miestnej samosprávy," dodala hovorkyňa.



Popísané cesty občana v dokumente predpokladajú integráciu agendových informačných systémov samosprávy na štátne registre, no k tejto integrácii dnes podľa ÚMS nemajú prístup všetky samosprávy. Dodala, že navrhované riešenie životných situácií nepočíta s tými, ktoré nie sú zapojené do Datacentra elektronizácie územnej samosprávy (DEUS), majú iného dodávateľa alebo ho nemajú vôbec.



"ÚMS považuje postup MIRRI a vlády SR za nespravodlivý a ohrozujúci najmä väčšie mestá a obce. Vyriešenie tejto situácie a spoluprácu pri hľadaní možností pre všetkých, považujeme za nevyhnutný krok," uzavrela hovorkyňa.