Únia odobrila SR pozmenené opatrenia pomoci po zatváraní uhoľných baní

Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok schválila predĺženie a zmenu opatrenia pre poskytnutie štátnej pomoci slovenskej vlády na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní v regióne horná Nitra.



Komisia spresnila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila predĺženie a zmenu slovenského opatrenia, ktorého cieľom je zmierniť dosahy zatvárania uhoľných baní v tomto regióne na zamestnancov.



Schéma bola pôvodne schválená v júni 2020 a jej platnosť vyprší 31. decembra. Jej cieľom je zmierniť oficiálne dosahy zatvorenia uhoľných baní prevádzkovaných spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v období rokov 2020 - 2023.



Slovensko oznámilo EK svoj zámer predĺžiť opatrenie do 31. decembra 2024 a zvýšiť rozpočet o 10,7 milióna eur, čím sa celkový rozpočet zvýši na 20,3 milióna eur. V oznámení sa uvádza i zámer zahrnúť medzi príjemcov opatrenia aj zamestnancov ďalšej spoločnosti, ENO, ktorá prevádzkuje elektráreň dodávanú spoločnosťou HBP, ktorá ukončí výrobu elektriny zo spaľovania uhlia do konca roka 2023.



Cieľom zmeneného a doplneného opatrenia je podporiť zamestnancov spoločností HBP a ENO pri hľadaní nového zamestnania v iných odvetviach v regióne horná Nitra, po strate zamestnania v dôsledku zatvárania uhoľných baní v rokoch 2023 a 2024.



V rámci pozmeneného opatrenia bude mať štátna pomoc formu priamych grantov do HBP a ENO na úhradu nákladov na rekvalifikáciu svojich zamestnancov.



Komisia posúdila zmenené a doplnené opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia nekonkurencieschopných uhoľných baní a usmernení o štátnej pomoci pre klímu, ochranu životného prostredia a energetiku z roku 2022. Exekutíva EÚ skonštatovala, že zmenený a doplnený systém je potrebný a vhodný na podporu procesu zatvárania baní pokrytím nákladov na odbornú prípravu na rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom pomôcť im nájsť si nové pracovné miesta mimo uhoľného priemyslu. Komisia rovnako zistila, že výška pomoci nepresahuje mimoriadne vzniknuté sociálne náklady a na základe zistených skutočností schválila zmenu a doplnenie pravidiel EÚ o štátnej pomoci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)