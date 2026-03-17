Únia potravinárov: Priemysel sa dostáva do čoraz zložitejšej situácie
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Domáci potravinársky priemysel sa dostáva do čoraz zložitejšej situácie. Bez rýchlych a adresných opatrení zo strany štátu bude Slovensko ďalej strácať vlastnú výrobnú kapacitu, pracovné miesta aj schopnosť zásobovať trh potravinami vyrobenými na Slovensku. Všetko v období, keď EÚ čelí globálnym, klimatickým a energetickým hrozbám vrátane najnovšieho zvyšovania cien ropy v dôsledku vojnového konfliktu na Blízkom východe. Upozornila na to Únia potravinárov Slovenska (ÚPS) po skončení svojho utorkového valného zhromaždenia. TASR o tom informovala Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Jedným z najvýraznejších signálov zhoršujúcej sa situácie v poklese podielu slovenských potravín na domácom trhu je vývoj zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami. Pasívne saldo sa v roku 2025 prehĺbilo na rekordných -2,88 miliardy eur, pričom dovoz potravín na Slovensko dosiahol viac ako 8,26 miliardy eur. Pre porovnanie v roku 2015 bolo saldo zahraničného obchodu vo výške -1,1 miliardy eur (nárast o 162,5 %). Podľa potravinárov tento trend znižuje pridanú hodnotu vytvorenú na Slovensku z dôvodu vývozu surovín a dovozu spracovaných potravín a zároveň zvyšuje zraniteľnosť trhu voči výkyvom cien a dostupnosti potravín zo zahraničia.
„Ak chceme udržať domácu výrobu potravín a pracovné miesta v regiónoch, potrebujeme zlepšiť podmienky pre slovenských potravinárov. Bez investícií do modernizácie a finalizácie výroby potravín a férovejších vzťahov v dodávateľskom reťazci sa konkurencieschopnosť slovenského potravinárstva výrazne nezlepší. Potraviny vyrábame na európskom trhu, ktorý je stále viac vystavený rôznym globálnym nástrahám. Práve preto je ďalšia pomoc štátu v podobe adresných opatrení kľúčová,“ uviedli delegáti ÚPS.
Potravinári združení v ÚPS na valnom zhromaždení podporili kľúčové kroky na dosiahnutie stability potravinárskeho priemyslu na Slovensku, a to podporu nákupu a spotreby slovenských potravín prostredníctvom verejných inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv. Potrebný je podľa nich aj investičný impulz do potravinárskej výroby zameraný na modernizáciu technológií, automatizáciu, digitalizáciu a zvyšovanie pridanej hodnoty spracovania na Slovensku, ako aj presadzovanie predvídateľných, transparentných a férových obchodných podmienok a primeraného rozdelenia zisku a dôsledné uplatňovanie pravidiel, ktoré zabránia neprimeraným praktikám v obchode s potravinami.
ÚPS je pripravená rokovať s vládou SR a príslušnými ministerstvami o konkrétnych riešeniach na podporu potravinárskeho priemyslu. V roku 2026 očakáva posun ku konkrétnym opatreniam, ktoré prinesú viditeľný výsledok - vyšší podiel slovenských potravín v obchodoch, investície, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť výroby na Slovensku a férovejšie obchodné podmienky.
