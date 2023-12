Únia: Slovenskí hydinári boli postavení pred viaceré náročné výzvy

Bratislava 30. decembra (TASR) - V roku 2023 boli slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny postavení pred viaceré náročné výzvy. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár pri hodnotení tohto roka.



"Chovatelia a spracovatelia hydiny na Slovensku zaznamenávajú výrazný rast výrobných nákladov už od začiatku roku 2021. Najmä počas roku 2022 sa intenzita rastu nákladov výrazne zvýšila. V úvode roku 2023 sme zaznamenali ďalší rast vstupných cien elektrickej energie, plynu a mzdových nákladov," priblížil.



V chove hydiny spôsobili podľa neho chovateľom problémy rastúce ceny elektrickej energie, plynu, ale najmä ceny kŕmnych zmesí. "Za posledný rok sme zaznamenali aj výrazný nárast cien obalových materiálov, rast cien pohonných látok, ako aj rast mzdových nákladov z dôvodu rastúcej inflácie," spresnil. Spracovateľom hydinového mäsa podľa neho výrazne vzrástla aj cena vstupnej suroviny - živej jatočnej hydiny.



Upozornil, že zahraničné obchodné reťazce už od roku 2019 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov. A to napriek tomu, že zatiaľ nie je schválený žiadny európsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch. Aj preto sa v SR podobne ako v okolitých krajinách postupne realizuje rekonštrukcia klietkových chovov na podstielkové a voliérové chovy.



"ÚHS už dlhodobo informuje naše rezortné (agro)ministerstvo, že na prerobenie všetkých klietkových chovov bude nevyhnutné vynaložiť investície v desiatkach miliónov eur, a že chovatelia nosníc tieto prostriedky nemajú k dispozícii vo forme vlastných zdrojov. Napriek tomu do polovice roku 2023 neboli na prerobenie klietkových chovov schválené a doteraz vyplatené žiadne finančné prostriedky," poznamenal.



Do minuloročnej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) z Programu rozvoja vidieka SR boli podľa Molnára predložené aj projekty chovateľov nosníc na rekonštrukciu klietkových chovov. "Napriek tomu, že chov nosníc bol zaradený medzi zvýhodnené projekty, máme informácie od viacerých chovateľov nosníc, že im projekty neboli pre nedostatok finančných prostriedkov schválené," informoval.



Doplnil, že veľký problém pre chovateľov a spracovateľov nosníc predstavujú aj odchody zamestnancov do predčasného dôchodku. Niektorí hydinári týmto prišli aj o 10 % svojich zamestnancov. Adekvátne riešenie v tejto chvíli podľa neho je, aby sa umožnil súbeh práce a predčasného dôchodku, pretože získať nových zamestnancov v mladšom veku do živočíšnej výroby je veľmi problematické.



"Pozitívne vnímame schválenie zníženia odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, ktoré pomohlo k zníženiu výrobných nákladov pri produkcii potravín a zabezpečilo stabilizáciu cien potravín v druhom polroku 2023," dodal riaditeľ ÚHS.